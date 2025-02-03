الامارات | «فارس المنكوس».. موعده الليلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق الليلة المرحلة النهائية وثامنة حلقات البث المباشر من برنامج «المنكوس» بموسمه الرابع، الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث، على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي، إذ سيُعلن في ختام الحلقة عن «فارس المنكوس» لهذا الموسم.

ويشارك في الحلقة ستة نجوم خاضوا المرحلة نصف النهائية، وقدّمت لجنة التحكيم خلال الأمسية الماضية تقييماتها لكل منهم، إذ حصل راشد آل جميان المري، وحمد بن مغيثه الهاجري على 29 درجة لكل منهما، بينما حصل ذيب صالح المري على 28 درجة، وعبدالهادي آل حميدان المري على 27 درجة، في حين حصل صياد محمد اليامي وسعيد علي المري على 26 درجة لكل منهما.

وتضم لجنة تحكيم البرنامج، شاعر النظم والمحاورة، محمد بن مشيط المري (الإمارات)، وعضو هيئة التدريس في قسم اللغة العربية بكلية التربية الأساسية في الكويت،

الدكتور حمود جلوي، وشاعر النظم والمحاورة والمنشد، شايع فارس العيافي (السعودية)، وشاعر النظم والمحاورة، متعب بن حمد زايد المري (قطر).