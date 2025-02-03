الامارات | العمل الفني «الهوى» لخولة السويدي يزين ساحة طنطورة في «العلا» السعودية  

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحتفي مهرجان الخط، الذي تنظمه «خولة للفن والثقافة» في مدينة العلا السعودية، بالإرث العريق لفن الخط العربي ليدمج بين عبق التقاليد ورؤية الفن الحديث، مقدماً تجربة غنية متعددة الأبعاد تستعرض جمال الخط العربي الخالد من خلال أعمال فنية مبتكرة ومعارض استثنائية وعروض حية لـ10 فنانين عرب، يستعرضون أعمالهم الفنية المتجددة والمبهرة وسط المناظر الطبيعية الآسرة.

ويتوسط الأعمال الفنية المعروضة العمل الفني الدائري التفاعلي «الهوى»، الذي أبدعته سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، حرم سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي مستشار الأمن الوطني، رئيسة «خولة للفن والثقافة» في ساحة طنطورة بالعلا، إذ يتجلى سحر الشعر والخط العربي في هذا العمل، فمع دوران الحلقات يتكون 512 بيت شعر تبرز عمق الأدب العربي وغنى اللغة العربية في رسالة للإرث الأصيل، برؤية إبداعية متجددة، واندماج متناغم بين الأدب والفن، يدعو الزوار إلى استكشاف جمال الشعر العربي بطريقة غير مسبوقة.

وأكدت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، لوكالة أنباء الإمارات (وام)، أن مهرجان الخط العربي في العلا يعكس التزام «خولة للفن والثقافة» العميق بالحفاظ على تراثنا الغني وتقديمه للأجيال بطريقة مبتكرة من خلال دمج الخط العربي مع عناصر الفن المعاصر.

وقالت سموها: «نحتفي بجمال هذا الفن الأصيل الذي يعبر عن هويتنا الثقافية ونفتح آفاقاً جديدة للتفاعل مع المجتمع العالمي»، مشيرة إلى أن المهرجان ليس مجرد حدث فني، بل هو رحلة ثقافية تبني جسوراً بين الماضي والحاضر وتجمع بين الإرث العريق والرؤية المستقبلية.

وأضافت: «يسعدنا أن نكون جزءاً من هذا الحدث في العلا، التي تعد واحدة من أجمل المواقع التاريخية في السعودية، ونؤمن بأن المهرجان سيعزز مكانة الخط العربي على الساحة الدولية، وسيسهم في تعزيز التبادل الثقافي والإبداعي بين الشعوب المختلفة».

. 10 فنانين يستعرضون أعمالهم وسط المناظر الطبيعية الآسرة.