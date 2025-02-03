الامارات | الإمارات.. حيث يتجسد الإبداع ويزهر الأمل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - على ضفاف خور دبي، يتجسد الإبداع، ويزهر الأمل بين أجيال المستقبل، وقرّاء الغد، حيث زوّار مهرجان طيران الإمارات للآداب في دورته الـ17، التي تصل إلى محطة الختام اليوم، بعد أن استضافت كتّاباً ومشاهير من حول العالم، استعرضوا آمالهم وأحلامهم خلال الحدث النوعي، الذي تستضيفه مدينتنا في مثل هذا الموعد من كل عام، متيحة لمحبي الحروف فرصة لقاءِ مبدعٍ طالعوا كلماته، أو روائي ارتحلوا بين عوالم قصصه الجميلة، أو صاحب تجربة واعدة يسعى للإعلان عن موهبته من هنا.. من أرض الفرص دبي، وسط هذه التظاهرة الثقافية في «دبي فيستيفال سيتي».