الامارات | نجاح كبير لـ «#شتا_حتا».. بشهادة 870 ألف زائر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد نجاح كبير وإقبال غير مسبوق من الزوار الذين حرصوا على ارتياد فعالياته، سواء من داخل دولة الإمارات أو من دول المنطقة، أعلن «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ختام فعاليات مبادرة «#شتا_حتا»، التي أُطلقت بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام.

ونفذ «براند دبي» المبادرة بإشراف اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتا، وبالشراكة مع جهات حكومية رئيسة، من خلال خمسة مهرجانات اندرجت في إطار المبادرة، لتختتم بذلك كماً كبيراً من الفعاليات المجتمعية والثقافية والرياضية والترفيهية التي استمرت على مدار أكثر من شهر، وتجاوز حضورها الجمهور المحلي من مواطني دبي والمقيمين فيها، إلى استقطاب زوار من مختلف دول المنطقة، علاوة على أعداد كبيرة من زوار الإمارة من مختلف دول العالم، تأكيداً للمكانة المتنامية لمنطقة حتا، وجهة سياحية رئيسة في دبي خصوصاً، ودولة الإمارات عموماً.

وضمت المبادرة هذا العام خمسة مهرجانات: مهرجان «شتانا في حتا»، من تنظيم «براند دبي»، ومهرجان ليالي حتا الثقافية، ونظمته «دبي للثقافة»، ومهرجان عسل حتا، ومهرجان حتا الزراعي ونظمتهما بلدية دبي، ومهرجان حتا DSF X من تنظيم دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

تحقيق الأهداف

وأكدت نائب الرئيس العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، منى غانم المري، أن نجاح مبادرة «#شتا_حتا» في تحقيق أهدافها ضمن حملة «#وجهات_دبي»، يأتي كإضافة مهمة للجهود الرامية إلى تسليط الضوء على مناطق الجذب المهمة في دبي، وإطلاع مجتمع دبي والزوار من داخل الدولة وخارجها على مختلف الأماكن والوجهات التي يمكن زيارتها على مدار العام.

وقالت إن «الإقبال غير المسبوق - الذي شهدته المبادرة من مجتمع دبي وزوارها من الخارج، ودول الخليج خصوصاً، ومع تمديدها من أسبوعين في الموسم السابق إلى أكثر من شهر من الفعاليات خلال الموسم الحالي - دليل على نجاح (#شتا_حتا) في تحقيق أهدافها في الترويج لهذه المنطقة الغنية بمميزاتها الطبيعية والتاريخية والثقافية، وهو ما يدعونا خلال المواسم المقبلة إلى المضي قدماً في توسيع برامج المبادرة وتطوير فعالياتها، لتواكب هذا الإقبال والتفاعل الكبير الذي شهدته من مختلف فئات المجتمع والزوار».

وأضافت منى المري: «تواصل دبي تأكيد حضورها وجهة سياحية رئيسة بمبادرات نوعية تسلط الضوء على أبرز عناصر الجذب فيها، وما تضمه من أنشطة نوعية تستهدف مجتمعها وزوارها على مدار العام، وهو ما كان ليتحقق من دون التعاون المثمر من مختلف الشركاء، بإشراف اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتا، وكل جهود الشركاء التي توحدت من أجل تحقيق هدف واحد هو إنجاح الحدث وغاياته التي تدعم في مجملها خطة تطوير منطقة حتا، وخطة دبي الحضرية 2040، وكذلك أجندتي دبي الاقتصادية والاجتماعية».

تكامل الأدوار

من جانبها، أكدت مديرة «براند دبي»، شيماء السويدي، الأثر الإيجابي الكبير للتعاون البنّاء مع شركاء «#شتا_حتا»، الذي كان له الفضل بشكل كبير في الترويج للمنطقة الغنية بعناصر الجذب من تنوع طبيعي وموروث ثقافي وشواهد تاريخية، مشيرة إلى أن هذه التجربة بكل ما حققته من نجاح اتضح في التفاعل المجتمعي المبهر مع المبادرة بكل مكوناتها، تعد نموذجاً للأثر الإيجابي للتنسيق وتكامل الأدوار في إنجاح الفعاليات الكبرى، وهو الأمر الذي طالما تميزت به دبي، وأكسبها شهرة عالمية في تنظيم واستضافة الفعاليات ذات الطابع العالمي والحضور الضخم».

وأعربت عن خالص الشكر والتقدير لكل الشركاء والجهات الداعمة، لاسيما الدور المحوري لشرطة دبي والدفاع المدني ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بدبي، في إنجاح المبادرة، وضمن المهرجانات الخمسة التي شكلت على مدار أكثر من شهر مصدراً للبهجة والسعادة لسكان حتا وزوارها، في حين جمعت الفعاليات ما بين المردود الإيجابي المرجوّ من ناحية إلقاء الضوء على مقومات الجذب العديدة في منطقة حتا والترويج لها وجهة سياحية متميزة، والتعريف بالأنشطة الزراعية والتجارية المختلفة المرتبطة بطبيعتها الفريدة، ما عزز فرصة تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة من الترويج لمزارع حتا ومنتجاتها ومشروعاتها المتنوعة.

برنامج حافل

واستقطب مهرجان «#شتانا_في_حتا» 650 ألف زائر من مختلف الأعمار، شاركوا في الفعاليات العديدة المنضوية ضمن أجندة المهرجان، الذي ضم 14 فعالية متنوعة، وأربع فعاليات مجتمعية مبتكرة، كما تخللته 80 حلقة لبرامج تلفزيونية وفعاليات بالتعاون مع «دبي للإعلام»، ودوائر حكومية أخرى على مسرح «#شتانا_في_حتا».

كما شهد المهرجان مشاركة 30 مشروعاً من مبادرة «بكل فخر من دبي»، كما شملت فعالياته متجر «براند دبي»، بالتعاون مع 10 فنانين إماراتيين، إضافة إلى عروض أضواء حتا الجبلية المبهرة. وضم المهرجان أكثر من 140 ورشة عمل، والعديد من الفعاليات المصممة للأطفال، والتي جمعت ما بين التثقيف والترفيه، لتعريف الأجيال الجديدة بتراثهم العريق وتوطيد ارتباطهم بثقافتهم الغنية.

فيما تجاوز زوار مهرجان ليالي حتا الثقافية أكثر من 100 ألف زائر، مع احتفاء الحدث بتراث منطقة حتا وثقافتها وطبيعتها، عبر تقديمه مجموعة من الأنشطة التراثية والفنية والترفيهية التي أسهمت في دعم الأسر المنتجة من أهالي حتا، وتمكين أبناء المجتمع والجيل الجديد من استكشاف تفاصيل هذه المنطقة الثرية بإمكاناتها التاريخية والطبيعية والثقافية.

وكان مهرجان حتا للعسل، من الأحداث المميزة ضمن شتا حتا، مستقطباً أكثر من 10 آلاف زائر. أما مهرجان حتا الزراعي، فكان له نصيبه من الزوار، إذ شهد الحدث حضور أكثر من 10 آلاف زائر.

وتزامناً مع فعاليات مهرجان دبي للتسوق، استقبل مهرجان حتا DSF X، أكثر من 100 ألف زائر من عشاق المغامرة للاستمتاع بالهواء الطلق في أجواء جبلية خلابة.

وضمن فعاليات «#شتا_حتا»، نظم نادي حتا الرياضي الثقافي الاجتماعي بطولة حتا للجري، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي أحد الشركاء الرئيسين للمبادرة، وشارك فيها أكثر من 1000 عداء وعداءة من مختلف الجنسيات والأعمار، وبلغ مجموع جوائزها 100 ألف درهم.

تفاعل كبير

توازياً مع الإقبال الكبير من الزوار على فعاليات مبادرة «#شتا_حتا»، شهد المحتوى الإبداعي من فيديوهات وصور وأخبار، تفاعلاً كبيراً عبر منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت، إذ بلغت نسبة مشاهدة الفيديوهات أكثر من 60 مليون مشاهدة، بينما شهد هاشتاغ #شتا_حتا أكثر من 2.4 مليون تفاعل.

«دبي للإعلام».. بالصوت والصورة

على مدار أكثر من شهر، تابع الجمهور خلف الشاشة باقة من البرامج النوعية التي قدّمتها «دبي للإعلام» عبر قناة سما دبي، لتعكس جماليات حتا وتفاصيلها ومميزاتها الطبيعية والتاريخية والثقافية، من خلال برنامج «المندوس - حتا» من قلب الطبيعة الساحرة، وبرنامج «بِشارة حتا» الذي كان يبث على الهواء مباشرة من الاستوديو الخاص به في منطقة المهرجان في حتا، ورصد برنامج «مساء دبي - حتا» أبرز الفعاليات التي تشهدها المنطقة، إضافة إلى برنامج «بنشدك في حتا» مع زوار المنطقة. كما أفردت «سما دبي» مساحة خاصة للأطفال من خلال برنامج «أبطال حتا».

. 140 ورشة عمل ضمها مهرجان «#شتانا_في_حتا».