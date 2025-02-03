الامارات | الملك تشارلز الثالث يشارك في وثائقي «الانسجام»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيشارك ملك بريطانيا، تشارلز الثالث، في فيلم وثائقي عبر منصة «أمازون برايم»، يُخصص لنشاطاته الخيرية خصوصاً في ما يتعلق بالمناخ.

وبحسب وسائل إعلام بريطانية، بدأ التصوير، في يناير الماضي، في إسكتلندا، بقصر دامفريز هاوس التابع لمؤسسة كينغز فاونديشن.

وذكرت صحيفة «تايمز» أن فريق العمل سبق أن أمضى وقتاً مع الملك، ورحّبت مؤسسة كينغز بـ«العمل مع أمازون على فيلم وثائقي مميز»، وسيتمحور الفيلم على «الانسجام» بين البشر والطبيعة، ويبدي الملك، البالغ 76 عاماً والمُصاب بالسرطان، اهتماماً بالبيئة منذ سنوات عدة، وبحسب «تايمز»، من المتوقع أن يبدأ عرض الوثائقي في نهاية العام الجاري أو أوائل 2026.