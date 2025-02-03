الامارات | باحث يسعى لجعل استخدام الدرّاجات الهوائية أكثر أماناً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - على درّاجة هوائية ليست مثل سواها من الدرّاجات، مزوّدة بأجهزة استشعار بالليزر وأخرى للمسح الضوئي، ينطلق الباحث الهولندي، هولغر سيزر، وسط السيارات على الطريق، سعياً إلى تكوين بيانات عن الحركة المرورية قد تساعد في إنقاذ الأرواح يوماً ما، وقال سيزر: «نسجل سلوك راكبي الدرّاجات، ونأمل أن تكون لهذه البيانات تطبيقات عدة في المستقبل»، ويتمثل الهدف النهائي في مساعدة راكبي الدراجات على تجنب العوائق، وتسهيل بناء دراجات ذاتية التثبيت، أو حتى تعليم المركبات ذاتية القيادة تجنب الاصطدام بالدراجات.

ويلاحظ سيزر أن «الأمر بسيط نسبياً بالنسبة للسيارات، فهي تذهب إلى اليسار أو إلى اليمين أو في خط مستقيم، أما راكبو الدرّاجات الهوائية فمن الصعب جداً التنبؤ بكيفية تصرفهم، ومن الممكن استخدام البيانات لابتكار تطبيق ينبّه سائقي السيارات عندما ينفّذ أحد راكبي الدراجات الهوائية حركة غير متوقعة».