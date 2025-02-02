تفاصيل مرض إيمي سمير غانم.. وعكة صحية خلال التصوير

القاهرة - سمر حسين - صحة

لا تزال تطورات الحالة الصحية للفنانة إيمي سمير غانم، في موضع التساؤلات، وذلك بعد تعرضها لإعياء شديد، وتوقفها عن استمرار تصوير مسلسلها عقبال عندكم، الذي يُعرض ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025، ويجمعها مع زوجها الفنان حسن الرداد، ضمن الخريطة الدرامية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مرض الفنانة إيمي سمير غانم

ونشرت إيمي سمير غانم صورة عبر «ستوري» موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لبعض أدوية، وُجد إنها لأدوية فيروسات البرد، وسط دعوات الجمهور بالشفاء العاجل، وربما تباين درجات الحرارة وأحوال الطقس المتغيرة تسببت في الإصابة، وترصد «الوطن» تفاصيل مرض إيمي سمير غانم، المتسبب في وعكتها الصحية.

أهم أعراض نزلات البرد

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن أهم أعراض نزلات البرد، على النحو التالي:

1- ارتفاع درجة الحرارة

2- احتقان الأنف والتهاب الحلق

3- العطس المتكرر.

أعراض الإنفلونزا

الإنفلونزا من الأمراض التنفسية الشائعة، التي تسببها فيروسات الإنفلونزا، إذ تصيب الأنف والحنجرة والرئتين، وتسبب الإنفلونزا في عدة أعراض مثل:

الحمى

التهاب الحلق

القشعريرة

آلام العضلات

السعال

الاحتقان

سيلان الأنف

الصداع

الإرهاق

القيء والإسهال

أسباب انتشار البرد والأمراض التنفسية في الشتاء

وتأتي أسباب انتشار البرد والأمراض التنفسية في الشتاء، على النحو التالي:

التعرض للفيروسات والبكتيريا

التغيرات المناخية وعلى رأسها تغيير درجات الحرارة والجفاف والرطوبة.

تلوث الهواء

طرق الوقاية من الأمراض التنفسية وفيروسات البرد:

الاهتمام بغسل اليدين بالماء والصابون بانتظام.

تغطية الفم عند السعال أو العطس لمنع انتقال العدوى.

ضرورة التباعد الاجتماعي، والحفاظ على مسافة آمنة بينك وبين المرضى.

اتباع نظام غذائي صحي.

الحصول على قسط كاف من النوم.

ممارسة الرياضة بانتظام.

ضرورة تلقي التطعيمات مثل لقاح الإنفلونزا الموسمية كل عام.

تجنب التدخين لأنه يصيب الجهاز التنفسي والمناعي.