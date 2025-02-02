الامارات | مريض قضى 7 سنوات في المستشفى بسبب تأخر قرار السماح له بالمغادرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت تقارير طبية اسكتلندية أن مريضاً اعتبره الأطباء غير لائق بما يكفي لخروجه من المستشفى ظل عالقاً في المستشفى لأكثر من سبع سنوات، في رقم يعد قياسياً.

وأكدت هيئة الخدمات الصحية الوطنية أن أحد المرضى عانى من تأخير الخروج لمدة 2576 يوماً، أي ما يعادل سبع سنوات و21 يوماً في المستشفى.

وكشفت سلسلة من طلبات حرية المعلومات التي قدمها النواب المحافظون الاسكتلنديون أن العديد من المرضى ينتظرون سنوات لمغادرة المستشفى بعد إخبارهم أنه من الآمن القيام بذلك.

كما أن هناك مرضى في هيئة الخدمات الصحية الوطنية في هايلاند وهيئة الخدمات الصحية الوطنية في لوثيان ينتظرون أكثر من أربع سنوات، بينما يوجد لدى هيئة الخدمات الصحية الوطنية في جلاسكو وكلايد الكبرى - أكبر هيئة صحية في اسكتلندا - مريض ينتظر منذ أكثر من 1334 يوماً.

وأظهرت الأرقام الرسمية أنه في شهر نوفمبر وحده، أمضى المرضى الذين تأخر خروجهم من المستشفى 60696 يوماً إضافياً في المستشفى، وهذا أعلى بنسبة 7٪ من نفس الشهر في عام 2023.

ويأتي ذلك بعد أيام فقط من إعلان الحكومة الاسكتلندية أنها ألغت خططاً طويلة الأمد لخدمة الرعاية الوطنية.

وقال متحدث باسم الحكومة الاسكتلندية: «بينما لا يمكننا التعليق على المرضى الأفراد، فهناك بعض الحالات المعقدة للغاية؛ بما في ذلك مرضى الصحة العقلية أو مرضى الرعاية السريرية المعقدة في المستشفيات، حيث من المؤسف أنه من الصعب للغاية العثور على حزمة رعاية مناسبة».

من جهته، قال جيم كرومبي، نائب الرئيس التنفيذي لـ NHS Lothian: «في كثير من الأحيان عندما يتأخر المريض في المستشفى لفترة طويلة، يكون ذلك لأنه يحتاج إلى حزمة كبيرة ومعقدة ومخصصة من الرعاية يصعب على شراكات الرعاية الصحية والاجتماعية تقديمها في المجتمع»، مشيراً إلى أن العمل جارٍ «لمعالجة حالات التأخير في الخروج، بما في ذلك زيادة قدرة الرعاية الصحية المجتمعية والرعاية المنزلية وتوافر دور الرعاية».