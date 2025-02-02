متى يصل مريض السكر لبتر القدم وفقدان البصر؟.. راقب الأعراض جيدًا

القاهرة - سمر حسين - صحة

داء السكري، أحد الأمراض المزمنة التي تصيب ملايين الأشخاص حول العالم، إذ يحدث عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج كمية كافية من الإنسولين، أو عندما يفقد الجسم القدرة على استخدامه بشكل فعال، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، ولا تقتصر خطورة المرض على الأعراض المباشرة مثل الدوخة أو الغيبوبة، بل قد يتطور إلى مضاعفات خطيرة كفقدان البصر أو بتر الأطراف.

وفي تقرير صادر عن وزارة الصحة والسكان المصرية، أشارت إلى كل ما يتعلق بالسكري، من الأنواع والأعراض، ومتى يصل مريض السكر لبتر القدم وفقدان البصر، على النحو التالي:

أنواع مرض السكري

هناك ثلاثة أنواع من داء السكري، على النحو الآتي:

مرض السكري من النوع الأول:

يحدث بسبب عدم قدرة البنكرياس على إفراز كميات مناسبة من الأنسولين

داء السكر من النوع الثاني:

عندما لا تستفيد خلايا الجسم بشكل فعال من الأنسولين الذي يفرزه البنكرياس.

سكري الحمل:

يحدث عندما لا يتمكن الجسم من إنتاج كمية كافية من الانسولين فتزيد نسب الجلوكوز في الدم أثناء فترة الحمل.

الفئات الأكثر عُرضة للإصابة بالسكري

السيدات الحوامل المصابات بسكر الحمل.

الأشخاص المعرضون لخطر الإصابة بداء السكري:

- أصحاب الوزن الزائد.

- من لهم تاريخ عائلي للإصابة بالمرض.

- من يعانوا من اختلال تحمل الجلوكوز.

- من لا يمارسون أي نشاط بدنى يذكر.

- كبار السن.

مضاعفات مرض السكري

تشمل تلك المضاعفات، حدوث بعض الأمراض على النحو الآتي:

- الإصابة بأمراض القلب.

- العمى.

- الفشل الكلوي.

- بتر الأطراف السفلية (نتيجة القدم السكري الذى قد يؤدى إلى الغرغرينا إذا لم يعالج مبكرًا).

مضاعفات مرتبطة بالسكري الُمدخِن

يزيد التدخين من خطر المضاعفات المختلفة لداء السكري، بما في ذلك:

- انخفاض تدفق الدم إلى الساقين والقدمين مما يؤدي إلى حدوث العدوى.

- القرح.

- الاضطرار إلى بتر جزء من أجزاء الجسم عن طريق الجراحة.

- أمراض القلب.

- السكتة الدماغية.

- أمراض العين، والتي يمكن أن تؤدي إلى العمى، وتلف الأعصاب، وأمراض الكلى.

الأعراض الشائعة لمرض السكري:

- كثرة التبول.

- الشعور المستمر بالعطش.

- جفاف الحلق.

- الشعور المستمر بالجوع.

- فقدان الوزن.

- الضعف البصري.

- الشعور بالتعب.

الجدير بالذكر أن الأعراض قد تحدث تدريجيًا أو فجأة.