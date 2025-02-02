الامارات | كنوز «مركز جمعة الماجد».. حاضرة في «مؤتمر علوم المكتبات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في فعاليات المؤتمر الدولي الأول لعلوم المكتبات والمعلومات، الذي اختُتمت فعالياته أول من أمس في مكتبة محمد بن راشد. وشهد المؤتمر، الذي نظمته جامعة الوصل، مشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين والمهتمين بعلوم المكتبات والمعلومات، إذ ناقشوا حلولاً مبتكرة.

وعلى هامش المؤتمر شارك مركز جمعة الماجد في المعرض المصاحب، مضيئاً على بعض إصداراته، ومخطوطات أصلية، ونماذج من أوراق مخطوطات متضررة، مع شرح لآليات معالجتها باستخدام أحدث الطرق العلمية.

وفي اليوم الأول للمؤتمر قدم رئيس قسم المعالجة الفنية والمستودعات في مركز جمعة الماجد رياض طاهر رضوان ورقة بعنوان «نحو بناء خطة استراتيجية لتعزيز دور ومهارات أخصائي المعلومات للتحول نحو المكتبة الذكية في عصر الذكاء الاصطناعي».

وفي جلسات اليوم الثاني قدم المدير العام للمركز الدكتور محمد كامل جاد عرضاً أبرز فيه الدور الرائد الذي قام به مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث على مدى ثلاثة عقود في جمع الكتب والمخطوطات، وإتاحتها للباحثين والدارسين بسهولة ويسر.

كما قدم الدكتور محمود محمد عبدالعليم، ومنال فيصل محمد، من قسم المعالجة الفنية في المركز، ورقة بعنوان «نحو بناء منظومة تقنية ذكية لتطوير ممارسات إنشاء السجلات الببليوغرافية لمصادر المعلومات الرقمية».

. إصدارات متنوعة ومخطوطات أصلية عرضها المركز على هامش الحدث.