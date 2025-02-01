بعد سحب منتجات بأسواق أمريكا.. فئات محرومة من تناول الشكولاتة

القاهرة - سمر حسين - صحة

في الوقت الذي تتصاعد فيه تحذيرات أطباء التغذية العلاجية، ومتخصصو أمراض السكري من تناول الحلوى، وتحديدًا الشوكولاتة، التي قد تسبب في زيادة الوزن، كان هناك تحذيرًا طبيا آخر في أمريكا، من تناول أحد أنواع الشوكولاتة، إذ تؤدي تناولها إلى عواقب صحية خطيرة، قد تصل إلى الوفاة.

سحب منتجات شوكولاتة من الأسواق بأمريكا

أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، تحذيرًا بعد التأكد من ارتفاع مستوى الخطر لعدد من المنتجات، التي سحبت بالفعل من الأسواق، محذرة من أن تناولها قد يؤدي إلى عواقب صحية خطيرة تصل إلى الوفاة، بعد اكتشاف مكونات غير مدرجة على ملصقات بعض الوجبات الخفيفة المغطاة بالشوكولاتة واللبن، التي توزعها شركة «كال يي فارم» في العديد من الولايات الأمريكية.

لماذا تهدد هذه الأنواع من الشوكولاتة الصحة؟

بحسب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، فالمنتجات تحتوي على مواد لم تذكر على ملصقاتها، تسبب أمراضا شديدة لبعض الأشخاص الذين يعانون من الحساسية، وعلى رأسها الحليب، القمح، السمسم، فول الصويا، وملون الطعام (اللون الأصفر 6).

وصنفت 3 من هذه المنتجات تحت فئة أخطر حالات السحب من المستوى الأول، وهي «لوز الشوكولاتة الداكنة»، «مشمش الشوكولاتة الداكنة»، و«جوز الشوكولاتة الداكنة»، إذ يؤدي استهلاك هذه المنتجات إلى مشكلات صحية خطيرة.

وبالفعل سحبت المنتجات من أسواق 9 ولايات أمريكية، ودعت إدارة الغذاء والدواء المستهلكين للتخلص من هذه المنتجات، خاصة ممن يعانون من حساسية شديدة لهذه المكونات، فقد يتعرضون لتفاعلات تحسسية قد تهدد حياتهم.

فئات تواجه مخاطر صحية بسبب الشوكولاتة

تحدثت الدكتورة مروة شعير، استشاري التغذية العلاجية لـ«الوطن» عن المخاطر الصحية لبعض أنواع الشوكولاتة على فئات بعينها، موضحة أن الكاكاو يشكل خطرا على من يعانون من حساسية الكاكاو، كما أن المنتجات الموجودة بالشوكولاتة بالفعل، تسبب أعراضا تحسسية، لمن يعانون من حساسية الألبان أو اللاكتوز.

وأشارت استشاري التغذية، إلى أن السوداني والمكسرات، خطرا على من يعانون من أنيميا الفول، لذا لا بد من قراءة الملصق الغذائي على المنتجات بعناية ودقة.