الامارات | تعطلت طائرة ملكة الجمال.. فانكشف المستور

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قبض على ملكة جمال بوليفية بعد هبوط طائرتها الخاصة في حقل ذرة، بعد عطل اضطراري، لتكتشف حمولتها عن مفاجأة.. وهي كوكايين بقيمة 14.5 مليون دولار.

وتوجت جادي كالاو، بلقب ملكة جمال فيكسبو بورخا 2019، في مسقط رأسها سان بورخا، وهي مدينة ببوليفيا يبلغ عدد سكانها 22 ألف نسمة. وظهرت الشابة مرات عدة على شاشات التلفزيون.

وقبل أيام فقط، نشرت أحدث فيديو لها على «تيك توك»، إذ شاركت - باسم جادي تشابيلا - مقاطع من استعراضها ووضع المكياج مع أكثر من 6000 متابع لها. وفي إحدى الرسائل، التي كانت موجهة على ما يبدو إلى صديقها السابق، قالت: «سيكون أعظم انتقامي هو أن تراني كل يوم أكثر سعادة وجمالاً».

ولكن تم القبض لاحقاً على جادي على بعد 900 ميل في الأرجنتين، إذ عثر على طائرتها الصغيرة مع 359 كغم من الكوكايين، بقيمة تقدر بنحو 14 مليون يورو (نحو 14.5 مليون دولار)

وأوردت صحيفة «مترو» أن المؤثرة البوليفية اضطرت هي والطيار البرازيلي كارلوس كوستاس دياز البالغ من العمر 42 عاماً إلى الهبوط بطائرة سيسنا 210 في حقل ذرة بين الجزر المنخفضة في دلتا بارانا. وذكرت أن الطائرة نفد وقودها أثناء طيرانها من بوليفيا إلى وجهة غير محددة.

وقال وزير الأمن في مقاطعة إنتري ريوس، نيستور رونكاليا: «خلال الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي، أُبلغت شرطة إنتري ريوس بهبوط طائرة في حقل في مقاطعة جزر إيبيكوي. كان هناك زوجان مسافران على متن الطائرة، وقد فرّا وتم القبض عليهما لاحقاً. كانا رجلاً من البرازيل وامرأة من بوليفيا».