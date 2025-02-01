المرض المتسبب في وفاة عازفة البيانو مشيرة عيسى.. 8 علامات تكشف السرطان القاتل

القاهرة - سمر حسين - صحة

صدمة يعيشها الوسط الفني منذ إعلان نبأ وفاة عازفة البيانو مشيرة عيسى، صباح اليوم، بعد صراع مع المرض إذ عانت سنوات مع المرض اللعين، لتترك حزنًا عميق في نفوس محبيها ومتابعيها، إذ أعلنت الصفحة الرسمية للعازفة مشيرة عيسي: «إنا لله وإنا اليه راجعون رحلت عنا عازفة البيانو العالمية الجميلة دكتور مشيرة عيسي، صلاة الجنازة السبت بعد صلاة الظهر في مسجد الجزيرة بالزمالك، والعزاء يوم الاثنين بعد صلاة المغرب في مسجد عمر مكرم، نسألكم الدعاء».

سبب وفاة عازفة البيانو مشيرة عيسى

وكانت عازفة البيانو مشيرة عيسى، كشفت عن حربها مع المرض اللعين، خلال لقاء سابق لبرنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، بعدما أصيبت بسرطان الثدي من الدرجة الثانية، وحاربت للانتصار عليه قبل أن يعود بشراسة ليهزمها في النهاية وتلفظ أنفاسها الأخيرة.

المرض المتسبب في وفاة عازفة البيانو مشيرة عيسى

ويعد سرطان الثدي، أحد الأمراض التي قد تؤدي بحياة النساء حول العالم، إلا أنه يمكن الانتصار عليه حال الكشف المُبكر، والالتزام بالعلاج.

8 علامات تدل على الإصابة بسرطان الثدي

وكانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن 8 علامات تدل على الإصابة بسرطان الثدي، محذرة السيدات من تجاهلها، ناصحة بضرورة الكشف المبكر الدوري، وجاءت على النحو التالي:

- اكتشاف ظهور كتلة في الثدي، أو في الإبط.

- الشعور بألم في أي منطقة من الثدي.

- حدوث تورم، أو أي تغييرات في حجم أو شكل الثدي.

- وجود تجعد في جلد الثدي، فيصبح أشبه بجلد البرتقال.

- اكتشاف إفرازات الحلمة بخلاف حليب الثدي.

- تقشر الجلد في منطقة الحلمة أو الثدي أو إحمرار أو تورم.

- تورم الغدد الليمفاوية، أو تحت الذراع، أو حول عظم الترقوة.

- اكتشاف تراجع الحلمة للداخل.

الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي

وكشف الدكتور خالد محمد أستاذ مساعد جراحة الأورام، لـ«الوطن» عن الفئات الأكثر عرضة للإصابة، وهم:

- كبر السن

- وجود تاريخ مرضي للإصابة بسرطان الثدي أو مرض الثدي الحميد (غير السرطاني).​

- وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثدي.​

- بداية الدورة الشهرية في سن مبكرة.​

- انقطاع الدورة الشهرية في سن متأخرة.​

- أخذ العلاج الهرموني لأعراض انقطاع الدورة الشهرية.​

- التعرض للعلاج الإشعاعي (بالذات في منطقة الرأس أو الرقبة أو الصدر).​

- السمنة المفرطة.​

- التدخين.​

متى يمكن الشفاء من سرطان الثدي؟

وأوضح الطبيب أنه يمكن العلاج من سرطان الثدي، بنسب تصل إلى 100%؜ في المراحل الأولى، وذلك عن طريق الكشف المبكر وتحديد خطة علاج مناسبة مع الالتزام بمواعيدها.

طرق الوقاية من سرطان الثدي

- الفحص الذاتي للثدي في المنزل، أو المستشفى.

- المتابعة باستمرار واستشارة الطبيب.​

- الحد من العلاج الهرموني في سن انقطاع الدورة الشهرية.

- الحفاظ على الوزن الصحي.

- اتباع نظام غذائي صحي.​

- ممارسة الرياضة. ​

- التوقف عن التدخين.​