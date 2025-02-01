الامارات | المغنية ماريان فايثفول ترحل عن 78 عاماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفيت المغنية والممثلة البريطانية ماريان فايثفول التي اشتهرت بأغنيتها «آز تيرز غو باي»، عن عمر ناهز 78 عاماً في لندن.

وقال ناطق باسمها أول من أمس: «بحزن عميق نعلن وفاة المغنية والمؤلفة والممثلة ماريان فايثفول. لقد توفيت بسلام في لندن محاطة بعائلتها».

واكتشف موهبة المغنية مدير أعمال فرقة «رولينغ ستونز» آندي أولدهام. وعندما كانت تبلغ 17 سنة فقط برزت أغنيتها «آز تيرز غو باي» في قائمة الأغاني الـ10 الأولى في بريطانيا، وهذه الأغنية من كتابة ميك جاغر وكيث ريتشاردز.

وشهدت مسيرتها فترات صاعدة وأخرى هابطة بسبب مشكلات تتعلق بإدمانها المخدرات، وأخذتها مسيرتها أيضاً إلى المسرح والسينما، تحت إشراف جان لوك غودار، وصوفيا كوبولا، وباتريس شيرو.

ولدت ماريان فايثفول في 29 ديسمبر 1946 في لندن لأب ضابط وأم بارونة نمساوية.

ومن بين أعمالها الناجحة «كام أند ستاي وذ مي» و«ذيس ليتل بيرد» و«سامر نايتس».

لكنّ فايثفول انجذبت إلى ما وصفته بـ«السيرك الدائم» لفرقة «رولينغ ستونز» وأصبحت مدمنة للهيروين.

وخلال السبعينات حاولت الانتحار وانفصلت عن ميك جاغر وخسرت حضانة ابنها المولود من علاقة سابقة.

ونجت من الموت نتيجة تناولها جرعة زائدة من المخدرات، لكن هذه المواد القوية والسجائر أثرت سلباً على صوتها.

بعد فترة أدّت خلالها موسيقى البانك وغنّت أعمالاً كثيرة، بينها «واي ديا دو ات؟» و«ووركينغ كلاس هيرو»، و«بروكن انغلش» (1979)، عاودت بعد علاجها من الإدمان تحقيق نجاح خلال التسعينات، فعادت إلى الموسيقى وعاودت الظهور على المسرح وعبر التلفزيون وفي أعمال سينمائية.

. عندما كانت تبلغ 17 سنة برزت أغنيتها في قائمة الأغاني الـ10 الأولى في بريطانيا.