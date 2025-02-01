الامارات | اكتمال قائمة المتأهلين لنهائيات «أمير الشعراء»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت مساء أول من أمس، من مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي، الحلقة التاسعة نصف النهائية في الموسم الـ11 من برنامج «أمير الشعراء» الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث. وأكملت أسماء الحمادي (الإمارات) قائمة المتأهلين إلى نهائيات البرنامج، بعد أن جاءت نتيجة تصويت الجمهور خلال الأسبوع الماضي بحصولها على 84 درجة من 100، لتنضم إلى عبدالرحمن الحميري (الإمارات)، وعبدالواحد عمران (اليمن)، وعثمان الهيشو قرابشي (المغرب)، والمختار صلاحي (موريتانيا)، ويزن عيسى (سورية)، في النهائيات.

ومنحت لجنة التحكيم أعلى درجات في الحلقة للشاعر عبدالرحمن الحميري وحصل على 28 درجة من 30، يليه عبدالواحد عمران بحصوله على 26 درجة.