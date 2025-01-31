لايف ستايل

أخطر من كورونا.. 6 فيتامينات تحميك من الفيروسات المنتشرة

0 نشر
0 تبليغ

  • أخطر من كورونا.. 6 فيتامينات تحميك من الفيروسات المنتشرة 1/3
  • أخطر من كورونا.. 6 فيتامينات تحميك من الفيروسات المنتشرة 2/3
  • أخطر من كورونا.. 6 فيتامينات تحميك من الفيروسات المنتشرة 3/3

القاهرة - سمر حسين - صحة

فيتامين تواجه الفيروسات

يواجه العالم اليوم انتشار فيروسات خطيرة تهاجم الجهاز التنفسي والمناعي، وقد تطول غيرها من أجهزة الجسم وفقا لشدتها، في حين ما تزال اللقاحات تحت البحث والدراسة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وخلال الأيام الماضية، صرحت مراكز أبحاث طبية أجنبية، أن الفيروسات المنتشرة حول العالم في الوقت الحالي، بعضها أخطر من ، مطالبين بالالتزام بالإجراءات الوقائية. 

89eeb0e6ae.jpg

6 فيتامينات تحميك من الفيروسات المنتشرة 

نصح الدكتور رامي صلاح الدين، استشاري التغذية العلاجية، خلال حديثه لـ«الوطن»، بضرورة الحفاظ على تناول الأغذية التي توفر 6 أنواع من الفيتامينات، من شأنها تعزيز الجهاز المناعي ومواجهة الفيروسات، والتي جاءت على النحو التالي:

فيتامين A: يتوافر في الجزر والقرع والفلفل والمشمش والمانجو والأفوكادو. 

فيتامين D: التعرض للشمس 15 دقيقة، مع الحرص على تناول البيض والقشطة والزبدة واللبن.

فيتامين E: مضاد الأكسدة القوي، وموجود في الزيوت والحبوب والفول.

فيتامين C: الجوافة والكيوي والحمضيات والفلفل الحراق والتوت.

فيتامين B12: يمكن الحصول عليه من خلال اللحوم أو المكملات الغنية به -تحت إشراف الطبيب-.

الزنك: موجود في الفول والحبوب والبروكلى والمشروم. 

2779295628.jpg

نصائح لدعم جسمك بالفيتامينات اللازمة

تناول نظام غذائي صحي ومتوازن، يشمل مجموعة متنوعة من الأطعمة.

تناول الفواكه والخضروات بانتظام.

اختيار الحبوب الكاملة بدلا من الحبوب المكررة.

الحصول على ما يكفي من أشعة الشمس لإنتاج فيتامين د.

e400717b39.jpg

إجراءات وقائية لتجنب الفيروسات

- وضع خطة لنظام غذائي صحي محسوب السعرات.

- ممارسة بانتظام.

- غسل اليدين.

- تجنب التدخين.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا