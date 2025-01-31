أخطر من كورونا.. 6 فيتامينات تحميك من الفيروسات المنتشرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يواجه العالم اليوم انتشار فيروسات خطيرة تهاجم الجهاز التنفسي والمناعي، وقد تطول غيرها من أجهزة الجسم وفقا لشدتها، في حين ما تزال اللقاحات تحت البحث والدراسة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وخلال الأيام الماضية، صرحت مراكز أبحاث طبية أجنبية، أن الفيروسات المنتشرة حول العالم في الوقت الحالي، بعضها أخطر من كورونا، مطالبين بالالتزام بالإجراءات الوقائية.

6 فيتامينات تحميك من الفيروسات المنتشرة

نصح الدكتور رامي صلاح الدين، استشاري التغذية العلاجية، خلال حديثه لـ«الوطن»، بضرورة الحفاظ على تناول الأغذية التي توفر 6 أنواع من الفيتامينات، من شأنها تعزيز الجهاز المناعي ومواجهة الفيروسات، والتي جاءت على النحو التالي:

فيتامين A: يتوافر في الجزر والقرع والفلفل والمشمش والمانجو والأفوكادو.

فيتامين D: التعرض للشمس 15 دقيقة، مع الحرص على تناول البيض والقشطة والزبدة واللبن.

فيتامين E: مضاد الأكسدة القوي، وموجود في الزيوت والحبوب والفول.

فيتامين C: الجوافة والكيوي والحمضيات والفلفل الحراق والتوت.

فيتامين B12: يمكن الحصول عليه من خلال اللحوم أو المكملات الغنية به -تحت إشراف الطبيب-.

الزنك: موجود في الفول والحبوب والبروكلى والمشروم.

نصائح لدعم جسمك بالفيتامينات اللازمة

تناول نظام غذائي صحي ومتوازن، يشمل مجموعة متنوعة من الأطعمة.

تناول الفواكه والخضروات بانتظام.

اختيار الحبوب الكاملة بدلا من الحبوب المكررة.

الحصول على ما يكفي من أشعة الشمس لإنتاج فيتامين د.

إجراءات وقائية لتجنب الفيروسات

- وضع خطة لنظام غذائي صحي محسوب السعرات.

- ممارسة الرياضة بانتظام.

- غسل اليدين.

- تجنب التدخين.