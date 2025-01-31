الامارات | لم يعد مرض كبار السن... الروماتيزم يصيب الشباب بشكل متزايد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كان الروماتيزم في السابق يعتبر مرضا يصيب كبار السن، ولكن الآن أصبح يشخص بشكل متزايد لدى الشباب.

ويشير الدكتور إيفان يفريمكين أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية، إلى أن هذا المرض يرتبط تقليديا بالمفاصل، لكن خطورته ومضاعفاته تؤدي إلى تلف الصمامات القلبية وتطور عيوب القلب.

ووفقا له، الروماتيزم (أو الحمى الروماتيزمية) هو التهاب يصيب الأنسجة الضامة في الجسم وتتطور بعد الإصابة بالبكتيريا العقدية بيتا الانحلالية من النوع А.

ويؤدي هذا المرض إلى مرض القلب الروماتيزمي والتهاب المفاصل والجهاز العصبي.

أعراض الروماتيزم

ويمكن أن يتطور المرض بعد 2-3 أسابيع من الإصابة بعدوى البكتيريا العقدية.

وأعراض المرض الرئيسية هي- الحمى والضعف والتعرق وآلام العضلات، ويصاحب التهاب المفاصل الكبيرة الألم والتورم.

وفي حالة التهاب القلب الروماتيزمي، قد يشكو المريض من الألم في منطقة القلب وتسارع النبض واضطراب عمل القلب، ما يؤدي للنتيجة الأكثر خطورة وهي تطور عيب في القلب، الأمر الذي يتطلب في كثير من الأحيان تدخلا جراحيا.

ويشير إلى أن العلاج يتضمن وفقا لوصفة الطبيب تناول مضادات الحيوية من نوع البنسلين وأدوية مضادة للالتهابات لقمع نشاط منظومة المناعة ومنع المضاعفات.

استعداد وراثي

ويعتبر الأطفال والشباب الذين لديهم استعداد وراثي الأكثر عرضة للإصابة بالروماتيزم.

ووفقا له، يرتبط ارتفاع معدل الإصابة بين الشباب بالتشخيص المتأخر والعلاج الذاتي لأن عدم اكتمال علاج العدوى العقدية، ونزلات البرد المتكررة، وضعف المناعة، يزيد من خطر تطور المرض. مشيرا إلى أنه في حالة عدم العلاج في الوقت المناسب، يرتفع احتمال حدوث مضاعفات خطيرة تتطلب التدخل الجراحي.

ويوصي الطبيب بضرورة استشارة الطبيب عند الإصابة بأمراض معدية والتهاب الحلق. كما يجب على المصاب بالروماتيزم تجنب التعرض للبرد والحفاظ على نشاط بدني معتدل والابتعاد عن العمال الشاقة واتباع نظام غذائي متوازن.