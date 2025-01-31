فوائد تناول القرنبيط في الفرن للريجيم.. ماذا يفعل بالصحة؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعد القرنبيط من الخضروات الغنية بالفوائد الصحية، ومليء بالألياف والفيتامينات، ويعتبر خيارًا ممتازًا للوجبات الصحية، إلا أن تحضيره بالطريقة التقليدية عن طريق القلي قد يضيف سعرات حرارية غير مرغوب فيها ويؤثر على جودته الغذائية، لذا يتجه البعض لطريقة عمل القرنبيط في الفرن.

وأوضح خبير التغذية العلاجية، إسلام أحمد، لـ«الوطن» إن طريقة عمل القرنبيط في الفرن، إحدى الطرق الصحية لتناول وجبة غنية للدايت، بدون سعرات حرارية عالية، للاستفادة من عناصرها الغذائية.

القيمة الغذائية للقرنبيط للدايت

ورصد الموقع الطبي webmd القيمة الغذائية للقرنبيط للدايت، الموجودة في كل 100 جرام من القرنبيط النيء يحتوي على القيم الغذائية الآتية:

الماء 92.07 جرام

الطاقة 29 سعرة حرارية

البروتين 1.16 جرام

الدهون 0 جرام

الكربوهيدرات 4.65 جرام

الألياف الغذائية 1.2 جرام

السكر 2.33 جرام

الكالسيوم 0 مليجرام

الحديد 0 مليجرام

فيتامين ج 24.4 مليجرام

فوائد القرنبيط في الفرن الصحية

- تحسين وتعزيز عملية الهضم

بسبب احتواء القرنبيط على الألياف الغذائية المهمة للمعدة والهضم.

- تقلل من خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان

يحتوي القرنبيط على مضادات الأكسدة التي تهاجم الخلايا الضارة، بل تحارب انتشارها.

- تحسين الذاكرة

يساعد القرنبيط في الحفاظ على النسيج الخلوي للخلايا في الدماغ.

- تقوية العظام

بسبب احتواء القرنبيط على مستويات كبيرة من فيتامين ك المهم للعظام.

- حماية القلب

- تقليل مقاومة الخلايا لهرمون الأنسولين في الجسم.

- الحد من الإصابة بالإمساك بسبب الألياف الغذائية الموجودة فيه.

- خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة.