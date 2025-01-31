الامارات | «حتا: في عدسة الضوء».. مسابقة تبرز جمال منطقة ساحرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، بالتعاون مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، مسابقة تصوير فوتوغرافي وفيديو تحت عنوان «حتا: في عدسة الضوء»، تزامناً مع الموسم الشتائي متعدّد الأنشطة في منطقة حتا، الذي أصبح علامة جذب رائدة لسياح الداخل والخارج.

وتنقسم المسابقة إلى فئتين، هما التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو، وتستهدف مبدعي الصورة والتوثيق البصري، إذ تستقبل مشاركاتهم عبر الموقع الرسمي لـ«هيبا» www.hipa.ae حتى 27 فبراير المقبل، بمجموع جوائز يصل إلى 75 ألف درهم مقسمة على ثلاثة مراكز فائزة لكل فئة.

وقال المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، الفريق محمد أحمد المري، إن «المسابقة التي تسلط الضوء على جماليات منطقة حتا، تأتي كمبادرة ضمن مسؤولياتنا المجتمعية، وتأكيداً لأهمية عام 2025 (عام المجتمع) الذي يعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز الترابط المجتمعي، وترسيخ قيم العطاء والانتماء».

وأضاف: «تمثل المسابقة فرصة لإبراز الجمال الطبيعي والتاريخي لمنطقة حتا، وتُسهم في تعزيز مكانتها وجهة سياحية وثقافية بارزة، كما أن دعمنا لهذه المبادرة يعكس التزامنا بتقديم منصات تتيح للمبدعين إبراز إبداعاتهم، وتسليط الضوء على المعالم التي تجعل من الإمارات نموذجاً للتنوع والتكامل».

وتابع الفريق المري: «نحرص في الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي على الإسهام في تعزيز قيم التلاحم المجتمعي، والاحتفاء بما يميز وطننا من جَمَال وتنوع ثقافي، من خلال مبادرات تعكس روح التعاون والمسؤولية المشتركة».

من ناحيته، قال الأمين العام لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، علي خليفة بن ثالث: «نعتبر إعلان 2025 عام المجتمع بمثابة شهادة تكريم لدور القيم الثقافية في المجتمع وترسيخ لدور الفنون في تشكيل هوية المجتمعات، وأسس تواصلها مع الشعوب والثقافات والأخرى، وهذه المسابقة مناسبة مهمة لتجسيد دور الفنون في تعزيز ترابط المجتمع والارتقاء بثقافته وأساليبه للتعبير الفني والإبداعي، وهذا من صميم جوهر الرسالة الحكيمة لعام المجتمع 2025 في دولة الإمارات، التي تؤكد الدور الرئيس للنسيج المجتمعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والحفاظ على مكتسبات الريادة الإقليمية والدولية».

وأضاف بن ثالث: «سعداء بتعاوننا مع الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في مجال التوثيق الفني لجماليات الموسم الشتائي الساحر في منطقة حتا، التي تكتسب شعبية وجاذبية سياحية ورياضية متزايدة كل عام، على الصعيدين المحلي والدولي، ونسعى إلى تعزيز تجاربنا، وقد أثبتت شراكاتنا مع مختلف الجهات أن مثل هذه الفعاليات والمسابقات يحقّق العديد من المكاسب النوعية، فالمصور يحصل على فرص الفوز وتعزيز الظهور والحضور، إلى جانب تنمية رصيد الأصول البصرية، والترويج السياحي الإبداعي التعريفي لتفاصيل المنطقة المستهدفة، ونحن في (هيبا) نُحقق الغاية السامية لراعي الجائزة، وهي تعزيز دور الصناعة البصرية، وأثرها على جميع الصعد».

. 27 فبراير المقبل آخر موعد للمسابقة.

. 75 ألف درهم مجموع الجوائز.