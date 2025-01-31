الامارات | مؤلّف «شفرة دافنشي» يعود بـ «سر الأسرار»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعود مؤلفات الروائي الأميركي، دان براون، إلى المكتبات، في سبتمبر المقبل، بعد 22 عاماً من ظاهرة رواية «دافنتشي كود» (شيفرة دافنشي)، وثماني سنوات منذ صدور آخر أعماله، كما أعلن ناشروه أمس.

ويُتوقع أن يصدر «ذي سيكريت أوف سيكريتس» أو «سر الأسرار»، في التاسع من سبتمبر المقبل، بحسب الإعلان المتزامن في البلدان التي سيُنشر فيها هذا الجزء السادس من مغامرات روبرت لانغدون، المتخصص في الرموز الباطنية.

ووفق دار «بنغوين راندوم هاوس»، بيعت «أكثر من 250 مليون نسخة» من روايات دان براون السابقة بـ 56 لغة.

وسيُطلق «سر الأسرار» عالمياً بـ16 لغة، وفي الولايات المتحدة سيوزّع منه مليون ونصف مليون نسخة باللغة الإنجليزية عن دار «دبلداي».

ونقل البيان عن دان براون (60 عاماً) قوله «إنها بلا شك روايتي الأكثر تعقيداً وطموحاً، والأكثر تسليةً أيضاً».

وتبدأ أحداث القصة في براغ، وتتمحور حول «كتاب عن طبيعة الوعي البشري، يمكن أن ينسف معتقدات راسخة سادت قروناً»، وتسعى منظمة سرية إلى سرقة المخطوطة منه، وتمتد أحداث القصة إلى مدن كبرى أخرى، كما في روايات دان براون الأخرى.

وكان دان براون في الأساس مدرّساً ثانوياً مغموراً، أصدر كتابين ولم يحظيا بأي اهتمام يُذكر، لكنّ روايته «شفرة دافنشي» أصبحت أحد أكثر الكتب مبيعاً في تاريخ العالم عام 2003.