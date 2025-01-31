الامارات | حوراء النداوي: القراءة أساس النجاح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستقطب مهرجان طيران الإمارات للآداب 2025، المقام حالياً في فيستيفال سيتي بدبي، كوكبة من الكتّاب والأدباء من أنحاء العالم، ليقدموا أعمالهم الأدبية، ويناقشوا موضوعات متنوعة.

ويجمع المهرجان بين الإبداع والفكر، ويعد منصة مهمة للتفاعل بين الكتاب والجمهور، ويشكل فرصة لتسليط الضوء على الأدب العربي والعالمي في آن واحد، وأعربت الكاتبة والروائية العراقية، حوراء النداوي، عن سعادتها بروايتها الأولى «تحت سماء كوبنهاجن» التي رشحت لجائزة البوكر 2012، ما جعلها واحدة من أصغر الكتّاب الذين تلقوا هذا الشرف في تلك الفترة، موضحة أن تجربتها في الكتابة تأثرت بتنوعها الثقافي ونشأتها في الدنمارك، إذ تعلمت اللغة العربية داخل البيت، وهو ما أتاح لها التعبير عن ذاتها بأسلوب خاص باللغة العربية.

وتطرقت إلى أعمالها الأدبية الأخرى، مثل رواية «قسمت» التي ترجمت عن اللغة الدنماركية، وكتابها المشترك حول أساطير الكاتب الدنماركي هانس كريستيان أندرسن.

وأشارت إلى استمرارها في تناول موضوعات الهوية، ومن بينها مشروعها الجديد «فوضى الهويات»، الذي يتناول 12 سردية لشخصيات تراوح بين العراق والدنمارك، مُركّزة على تطور الهوية وكيفية تشكيل الذات في سياقات متعددة.

وفي ما يتعلق بتسويق الكتاب في العصر الرقمي، رأت أنه في وقتنا الحالي أصبح من السهل على أي كاتب ترويج عمله شخصياً من خلال منصات وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن التركيز على الكتابة الجادة والقراءة المستمرة يبقى الأساس الذي يضمن النجاح الأدبي، وشددت على أهمية أن يسعى الكتّاب الشباب إلى تطوير مشروعاتهم الأدبية بدلاً من الانشغال بالتسويق فقط.