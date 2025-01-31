الامارات | «دار الزين» ينطلق 14 فبراير بحُلة جديدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق فعاليات مهرجان «دار الزين» بحلته الجديدة والمستوحاة من روائع الطبيعة الخلابة، من 14 إلى 23 فبراير المقبل، في حديقة الجاهلي بالعين.

ويتضمن المهرجان برنامجاً حافلاً بالأنشطة الترفيهية وتجارب الطعام والعروض الحيّة والمجانية لكل أفراد العائلة، وتقدّم نسخة هذا العام من المهرجان مجموعة من مسارات التحدي الشائقة والألعاب الممتعة، فضلاً عن ورش العمل المسليّة، وباقة من العروض التفاعلية والأنشطة المخصصة للأطفال والعروض الموسيقية الحيّة، ويشهد المهرجان مشاركة مجموعة من الشخصيات الكرتونية المحبّبة، والمستوحاة من عالم الطبيعة والحياة البرية، ومن المتوقّع أن تستقطب عروض وفعاليات المهرجان الزوّار من جميع الأعمار، إذ يستضيف المسرح الترفيهي عروضاً حيّة تتنوّع بين الحفلات الموسيقية المحلية وورش العمل التفاعلية، وغيرها من الفقرات التي تقدمها الشخصيات الكرتونية المحببة، بما فيها «كوكوميلون» و«منصور».

وسيحظى الزوّار بتجربة ألعاب الأركيد، والتعرف إلى عالم تعدين الأحجار الكريمة.