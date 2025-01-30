ماذا يحدث لجسمك بعد تناول كوب حليب بالكركم؟.. اعرف فوائد المشروب الذهبي

القاهرة - سمر حسين - صحة

ينتاب البعض الملل والفتور من المشروبات التقليدية، في وقت يسعون فيه إلى مشروب مختلف دافئ ويتمتع بمذاق مميز، بشرط أن يكون غني بالفوائد الصحية، التي تساعد على تعزيز الحالة العامة للجسم والصحة، وتقي من الأمراض.

ونصحت الدكتورة مروة شعير، استشاري التغذية العلاجية، خلال حديثها لـ«الوطن»، بتناول المشروب الذهبي -بحسب وصفها-، موضحة أنه عبارة عن خليط الحليب بالكركم الدافئ.

ماذا يحدث لجسمك بعد تناول كوب حليب بالكركم؟

أوضحت الدكتورة مروة شعير، فوائد تناول الحليب بالكركم، على النحو التالي:

مضاد للأكسدة والالتهابات:

يحتوي الكركم على مادة الكركمين، وهي مضاد قوي للأكسدة، وتحارب الجذور الحرة، وتقلل الالتهابات في الجسم.

تعزيز المناعة:

الكركم يساعد على تقوية جهاز المناعة ومكافحة العدوى والأمراض.

تحسين صحة العظام:

الحليب يحتوي على الكالسيوم وفيتامين د، وهما ضروريان لصحة العظام، وقد يعزز الكركم امتصاص الكالسيوم.

تحسين الهضم:

يساهم الكركم في تحسين عملية الهضم وتقليل مشكلات الجهاز الهضمي، مثل الانتفاخ والغازات.

صحة القلب:

يساعد الكركم على تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم، ما يحسن صحة القلب ويقلل خطر الإصابة بأمراض القلب.

صحة الدماغ:

يحسن الكركم وظائف الدماغ ويقلل خطر الإصابة بأمراض مثل الزهايمر.

تهدئة الأعصاب:

يلعب شرب الحليب الدافئ بالكركم قبل النوم دورا مهما في تهدئة الأعصاب وتحسين النوم.

طريقة عمل مشروب الحليب بالكركم الصحي:

قومي يغلي خليط الحليب مع بالكركم، وتصفيته.

ضيفي رشة من الفلفل الأسود، وعسل النحل.

قلبي جيدا ثم تناولي الخليط.

نصحت الطبيبة باستخدام الحليب قليل الدسم أو خالي الدسم لتقليل السعرات الحرارية والدهون، مع إضافة الفلفل الأسود لزيادة امتصاص الكركمين في الجسم.