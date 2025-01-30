الامارات | مقتل سلوان موميكا ... حارق القرآن الكريم في السويد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الشرطة السويدية مقتل اللاجئ العراقي في السويد سلوان موميكا الذي أقدم على حرق المصحف وتدنيسه مرارا مما أثار ردود فعل غاضبة في العالم الإسلامي.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن الشرطة والقضاء ووسائل الإعلام المحلية أكدوا مقتل موميكا رميا بالرصاص داخل شقته بالعاصمة ستوكهولم.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن مسلحا اقتحم شقته وأطلق عليه النار.

وأقدم موميكا وهو من أصول عراقية، في صيف 2023 بعدة مظاهرات قام من خلالها بحرق نسخ من المصحف، ما أثار ردود فعل غاضبة بالعالم العربي والغربي، ودفع بعض الدول إلى استدعاء الدبلوماسيين السويديين.

وتعرض اللاجئ العراقي للمحاكمة بتهمة التحريض على الكراهية ضد مجموعة عرقية.

وفي فبراير/شباط من العام الماضي وافقت محكمة الهجرة السويدية على قرار ترحيله من البلاد، وفي مارس/آذار من العام نفسه قال موميكا إنه غادر السويد إلى النرويج طلبا للجوء فيها.