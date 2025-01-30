الامارات | خادمة فلبينية تقتل رضيع مخدوميها بوضعه في غسالة ملابس!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترافعت النيابة العامة الكويتية، أمس، أمام محكمة الجنايات في قضية مقتل طفل رضيع على يد خادمته.

وطالبت النيابة العامة الكويتية، في مرافعة لها بقضية متهمة فلبينية الجنسية، باعدامها جزاء لما اقترفته بحق طفل رضيع بعد أن وضعته في غسالة الملابس بمنزل عائلته في محافظة مبارك الكبير، في شهر ديسمبر الماضي.

وبحسبما ذكره حساب "المجلس الكويتي" حينها، فقد قامت الخادمة بقتل طفل يبلغ من العمر سنة ونصف السنة، مشيراً إلى أن والديه حاولا إنقاذه عبر نقله إلى مستشفى جابر لكنه كان قد فارق الحياة، وذلك كما ذكرت جريدة الراي الكويتية.

وطالبت النيابة العامة في مرافعتها بإعدام المتهمة جزاءً لما ارتكبته من إثمٍ فظيع، كما أكدت أنه لا تهاون في تطبيق القانون، وأنها تتابع القضية باهتمام وحرص على تحقيق العدالة بكل حزم وحسم، بما يحقق الردع ويصون الحقوق ويعزز الأمان في المجتمع.