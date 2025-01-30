الامارات | باكستاني يقتل ابنته لنشرها فيديوهات على "تيك توك"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت وسائل إعلام باكستانية بأن شخصاً من مدينة كويتا التي تقع غرب البلاد قرب الحدود مع أفغانستان، قتل ابنته البالغة 14 عاماً لنشرها فيديوهات على تطبيق "تيك توك".

ونقلت صحيفة "إكسبريس تريبيون" عن مصادر في الشرطة أن والد الفتاة توجه إلى الشرطة بنفسه، زاعما أنها قتلت على أيدي مجهولين.

ولكن خلال التحقيق وجمع الأدلة أصبح أفراد عائلة الفتاة مشتبه بهم في قتلها.

واعتقلت الشرطة والد الضحية وشقيقه. واعترف الوالد في وقت لاحق يقتل ابنته بسبب استخدامها لمواقع التواصل الاجتماعي.

وأصيبت المجني عليها بالرصاص بالقرب من منزلها، وتوفيت متأثرة بجروحها أثناء نقلها إلى المستشفى.

وأشارت مواد التحقيق إلى أن العائلة كانت تعيش في الولايات المتحدة على مدار نحو 28 عاماً، قبل الانتقال إلى باكستان. وكانت لدى الفتاة جنسية أمريكية إلى جانب الباكستانية.

وكان والدها منزعجاً من مشاركتها أحدايها اليومية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصاً نشر الفيديوهات على "تيك توك"، لكنها رفضت مطالبه بالكف عن استخدامها.