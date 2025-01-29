الامارات | ندوة الثقافة تحتفي بفن «الكاريكاتير»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت ندوة الثقافة والعلوم معرضاً بعنوان «الكاريكاتير في الصحف ووسائل التواصل»، بمشاركة الكاتب ورسام الكاريكاتير السعودي، الدكتور علي القحيص، وفنان الكاريكاتير السوري، خالد جلل، وضم المعرض، الذي افتتحه رئيس مجلس إدارة الندوة، بلال البدور، 140 عملاً كاريكاتيراً، بواقع 70 عملاً لكل من القحيص وجلل.

وتطرح اللوحات تساؤلات اجتماعية وسلوكية وإعلامية وما يتصل بوسائل التواصل، وتلقي الضوء على بعض القضايا المهمة.

وعلى هامش المعرض، نظّمت ندوة الثقافة والعلوم جلسة حوارية، بمشاركة الفنانين المشاركين في المعرض، وأدارها الكاتب والباحث علي العبدان، مؤكداً أهمية هذا الموضوع الذي لا يحظى كثيراً بتسليط الضوء عليه، خصوصاً في ظل تراجع الصحافة الكلاسيكية.

وأضاف أن دبي أنجبت أوائل رسامي الكاريكاتير في الإمارات، مثل غالب المري ومحمد أمين غياث وعامر الهاشمي وآخرين.