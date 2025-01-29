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الامارات | مهرجان أبوظبي 2025 ينطلق مع أوركسترا اليابان

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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  • الامارات | مهرجان أبوظبي 2025 ينطلق مع أوركسترا اليابان 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعرض عالمي تنطلق، في السابع من فبراير المقبل، الدورة الـ22 من مهرجان أبوظبي، إذ تسجل أوركسترا اليابان الفلهارمونية الجديدة حضورها للمرة الأولى في العالم العربي، بقيادة المايسترو يوتاكا سادو، وبمشاركة التينور العالمي جوناثان تيتلمان، وعازف البيانو الشهير كيوهي سوريتا.

وسيتواصل الإبداع مع أمسية موسيقية في اليوم التالي للأوركسترا نفسها، بقصر الإمارات في أبوظبي.

وتنظم مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون دورة المهرجان لهذا العام تحت شعار «أبوظبي: العالم في مدينة»، احتفاءً بالتنوع الثقافي الذي تحتضنه العاصمة، وفي إطار الاحتفال بمرور أكثر من 50 عاماً على العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات واليابان، التي اختيرت كدولة شرف للمهرجان، ويشكل العرضان انطلاقة لموسم استثنائي من مهرجان أبوظبي 2025، ما يعزز مكانته كمنصة رائدة للتميز والإبداع الفني، إذ يجمع نخبة من أبرز الفنانين والمؤدين العالميين، ليسهم بذلك في إثراء المشهد الثقافي، وتعزيز التفاعل الفني على المستويين المحلي والدولي.

. 7 فبراير تنطلق الدورة الـ22 للمهرجان.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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