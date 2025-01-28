الامارات | الـ«جي بي إس» يفضح سارقة الحقيبة من المطار.. في تونس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقفت السلطات التونسية سائحة فرنسية استولت على حقيبة مسافر تونسي بمطار المنستير دون أن تفطن إلى أنها كانت مجهزة بنظام تحديد الموقع (جي بي إس).

وقال متحدث باسم محاكم المنستير فريد بن جحا، اليوم (الثلاثاء)، إن الأجهزة الأمنية نجحت في تعقب السائحة بفضل نظام «جي بي إس» متصل بالحقيبة، بعد تلقيها شكوى من المواطن التونسي.

وبحسب المعلومات المتوفرة، تلقى المسافر التونسي إشعاراً عبر تطبيق على هاتفه يوضح مكان تواجد الحقيبة المسروقة مع المسافرة في نزل بالمنطقة السياحية في المنستير.



وتابع جحا، في تصريحه لإذاعة «موزاييك» الخاصة: «تبين أن السائحة سرقت الحقيبة التي تحوي أدباشاً وعطورات، وقامت بخلعها والاستيلاء على ما بداخلها، وعند تفطّنها إلى جهاز تحديد الموقع، عمدت إلى التخلّص منه بإلقائه في حديقة النزل».

وأفاد المسؤول القضائي بأن المسافر التونسي تخلى عن حقه في الملاحقة القضائية بعد استعادة أمتعته غير أن النيابة العامة ظلت متمسكة بفتح تحقيق ضد مرتكبة جريمة السرقة. وأضاف: «تم سماع السائحة من أجل جريمة السرقة».

