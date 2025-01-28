صيحات مكياج برزت في اليوم الأول من أسبوع الهوت كوتور في باريس لربيع وصيف 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 يناير 2025 11:57 صباحاً - وسط أجواء مترفة تجمع بين الفن والابتكار، انطلقت فعاليات اليوم الأول من أسبوع الهوت كوتور في باريس لربيع وصيف 2025؛ لتكشف عن صيحات مكياج آسرة تتناغم مع الأزياء الفاخرة. فبرزت لمسات جمالية جريئة ومبتكرة على وجوه العارضات؛ حيث اجتمعت الشفاه الناعمة، والعيون المزيّنة بالغليتر المتلألئ، إلى جانب البشرة المتوهجة بإشراقة طبيعية؛ لتجسد مزيجاً متقناً من الأناقة العصرية واللمسات الفنية الراقية.

فيما يلي، نسلّط الضوء على أبرز اتجاهات المكياج التي خطفت الأنظار في مستهل أسبوع الهوت كوتور في باريس؛ لتستوحي منها إطلالتك الراقية لموسم الربيع والصيف المقبل.

مكياج العيون الذهبي الغليتر الأنيق من عرض إيمان عيسى

من عرض إيمان عيسى Imane Ayissi Ima-الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



أطلق مصمم الأزياء إيمان عيسى Imane Ayissi مجموعته الجديدة للأزياء الراقية ضمن أسبوع الموضة في باريس للأزياء الراقية لموسم ربيع وصيف 2025، وسط ألوان حيوية ومشرقة مستوحاة من أجواء هذا الموسم، مع تسريحة شعر مرفوعة بالكامل، أبرزت صيحة مكياج العيون الغليتر الذهبي التي تمايلت بها العارضات. وقد تميز المكياج بلمسات متلألئة عصرية تعكس روح الابتكار في عروض الهوت كوتور، فأتت العيون مزينة بظلال ذهبية براقة غطت الجفون العلوية بالكامل، ممتدة من الزاوية الداخلية حتى حدود الحاجب بأسلوب هندسي غير تقليدي، مع خط ذهبي براق ناعم على خط الرمش السفلي، ما أضفى توازناً بين الفخامة والبساطة. إلى جانب بشرة نقية مشرقة وشفاه طبيعية لامعة.

المكياج المتوهج بأسلوب راقٍ من عرض جورج حبيقة

من عرض جورج حبيقة Georges Hobeika-الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



في جو من الرقي والأناقة، أطلق مصمم الأزياء اللبناني العالمي جورج حبيقة Georges Hobeika مجموعته للأزياء الراقية لربيع وصيف 2025، التي اتسمت بالفخامة، تألقت خلالها العارضات بتسريحات شعر منسدلة بشكل مصقول، حيث بدا الشعر لامعاً ونابضاً بالحيوية، فيما أتى المكياج متوهجاً ومشرقاً، فتميز مكياج العيون بالنعومة والأناقة، عكس جمال الملامح الطبيعية بأسلوب راقٍ، حيث تم التركيز على الإشراقة والتوهج الطبيعي بدلاً من الألوان القوية، وشكل مدمع العين محط التركيز في مكياج العيون، حيث استخدمت ظلال العيون الفضية اللامعة بشكل بارز، مع الرموش والشفاه الطبيعية. أما البشرة فأتت ناعمة بلمسات وردية خفيفة ومشرقة.

المكياج السموكي الدرامي الداكن من عرض راوول ميشرا

من عرض راوول ميشرا Rahul Mishra-الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



القوة والجرأة ميزتان اتسم بهما عرض أزياء المصمم العالمي راوول ميشرا Rahul Mishra في أسبوع الهوت كوتور في باريس لموسم ربيع وصيف 2025، سواء لجهة الأزياء أو المكياج أو الأكسسوارات، حيث تزينت بعض العارضات بأكسسوارات ضخمة مع تسريحات شعر مشدودة حيناً ومنسدلة حيناً آخر. أما المكياج فجاء بأسلوبين، الأول تميز بالشفاه البنفسجية الداكنة ومكياج العيون الناعم، أما الثاني فعكس أسلوب المكياج الدرامي الجريء الذي يعتمد على العيون السموكي السوداء (Smokey Eyes) بلمسة عصرية غير متقنة، ما أضفى لمسة من الجرأة والغموض على الإطلالة، فيما جاءت بلون نيود طبيعي بملمس مرطب، كما تم اعتماد بشرة طبيعية بمظهر شبه مات (Matte)، مع القليل من الإضاءة على نقاط الوجه.

في هذا السياق، يمكنك مواكبة موضة تسريحات شعر خريف وشتاء 2024-2025 من أسبوع الموضة للهوت كوتور في باريس

المكياج الزهري الناعم مع الأيلاينر الكلاسيكي من عرض تمارا رالف

من عرض تمارا رالف Tamara Ralph-الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



طغت الأنوثة والرقي على عرض المصمم العالمي تمارا رالف Tamara Ralph، الذي أطلق مجموعته لربيع وصيف 2025 في اليوم الأول لأسبوع الهوت كوتور في باريس، فبدت العارضات كنجمات الزمن الجميل، حيث تألقن بتسريحات شعر مرفوعة أخذتنا بالذاكرة إلى مرحلة الستينيات والسبعينيات، أما المكياج فأتى مشرقاً وجذاباً مع النغمات الوردية الناعمة والمشرقة على الشفاه والعيون والبشرة، مع رسمة الأيلاينر الرفيع المسحوب بأسلوب كلاسيكي ناعم، والرموش الكثيفة والطويلة، إلى جانب البشرة المخملية المصقولة والشفاه الطبيعية المائلة إلى الوردي.

يفيدك أيضاً الاطلاع على كل ما تريدين معرفته عن أسبوع الهوت كوتور في باريس لربيع وصيف 2025

مكياج اليوم الأول في أسبوع الهوت كوتور الباريسي بين الأناقة والابتكار

من عرض تمارا رالف Tamara Ralph-الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



في ختام اليوم الأول من أسبوع الهوت كوتور في باريس لربيع وصيف 2025، نجد أن المكياج أصبح جزءاً لا يتجزأ من تجربة الأزياء الفاخرة؛ حيث تتناغم كل لمسة جمالية مع الأزياء؛ لتخلق إطلالات متكاملة وفريدة. من لمسات الغليتر الذهبي التي تألقت في عرض إيمان عيسى، إلى الإشراقة الطبيعية التي تميزت في عرض جورج حبيقة، وصولًا إلى المكياج الدرامي القوي في عرض راوول ميشرا، تتضح لنا قدرة المكياج على إبراز الأناقة والابتكار في كل عرض. وبينما تميزت بعض العروض بتفاصيل دقيقة مثل الأيلاينر الرفيع من تمارا رالف، وآخرها المكياج الطبيعي الخفيف في عرض كريستيان ديور، يظهر التنوع في الأساليب واختيار الصيحات الجمالية التي تنسجم مع روح الموسم الجديد. من هنا، يظل المكياج مصدراً دائماً للإلهام لإطلالات المرأة العصرية في ربيع وصيف 2025.