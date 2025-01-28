الانفعال الزائد أثر على صحة القلب.. تفاصيل مرض المطرب أحمد فهمي

القاهرة - سمر حسين - صحة

ربما تقودك العصبية والنظام الغذائي السيء، فضلا عن الشعور الزائد بالتوتر إلى بعض الأمراض المزمنة كالسكري، والضغط، والسمنة، وغيرها وفقا لما نوهت إليه وزارة الصحة والسكان من قبل.

وخلال الساعات الماضية، كشف الفنان أحمد فهمي عن مرض أصاب قلبه وإجراء عملية قلب مفتوح، إثر العصبية الزائدة، موضحا أن هذه العملية غيرت طريقة تفكيره لدرجة كبيرة عن الحياة.

مرض وعملية أحمد فهمي

وقال «فهمي» خلال استضافته في إحدى البرامج، إنه ذهب للطبيب بسبب زيادة وزنه ليتفاجئ بأن الطبيب يطلب بعض التحاليل بسبب مشكلة مرضية في القلب، قائلا: «طلع عندي قطع في الصمام الميترالي بسبب العصبية، سافرت وعملت عملية قلب مفتوح في إنجلترا فجأة في اللحظة دي شفت الحياة بمنظور مختلف تماما».

تفاصيل مرض أحمد فهمي في القلب

وفي السطور التالية، نوضح تفاصيل مرض أحمد فهمي في القلب، وفقا للموقع الطبي webmd، وما ذكره الدكتور علاء الغمراوي، استشاري أمراض القلب لـ«الوطن».

قطع الصمام الميترالي

والصمام الميترالي أو الصمام التاجي، هو أحد صمامات القلب الأربعة، يقع في الجانب الأيسر من القلب، ويفصل بين الأذين الأيسر والبطين الأيسر.

ويسمح الصمام الميترالي للدم النقي المُحمّل بالأكسجين القادم من الرئتين، بالمرور من الأذين الأيسر إلى البطين الأيسر، فضلاً عن الحفاظ على تدفق الدم في اتجاه واحد ومنع عودته إلى الأذين.

فعندما يبدأ الأذين بالامتلاء بشكل تدريجي، يفتح الصمام ليتدفق الدم إلى البطين الأيسر، وبعد أن يمتلئ البطين الأيسر بالدم ينغلق الصمام ليمنع عودة الدم إلى الأذين الأيسر في عملية تستغرق أقل من ثواني معدودة، وتبقى العملية إلا أن يصاب الصمام بخلل أو مشكلة، هنا يشكل خطورة على القلب.

مشاكل وأسباب حدوث خلل في الصمام الميترالي

هناك بعض المشكلات الصحية التي قد تصيب الصمام، على النحو التالي:

1) تضيق الصمام

يحدث عندما يصاب الصمام بنوع من التضيق يجعله عاجزًا عن تمرير كمية كافية من الدم إلى البطين الأيسر، إذ تحدث نتيجة لبعض العوامل، منها:

الإصابة بمرض روماتيزم القلب.

تراكم بعض الدهون الضارة حول الصمام.

التقدم في العمر.

الإصابة بعيب خلقي في القلب.

2) تدلي الصمام

يظهر عندما ترتخي الوريقات أو السديلات أو الطيات الداخلية الموجود في هذا الصمام أثناء انغلاق الصمام، فتبدأ الوريقات بالانتفاخ أو التدليس، ما يتسبب بتدفق الدم من خلال الصمام بشكل غير طبيعي أثناء الفترة التي من المفترض أن يكون فيها مغلقًا تمامًا.

وتحدث حالة تدلي الصمام نتيجة عوامل، مثل:

ضعف أنسجة صمام القلب.

عيب خلقي في القلب.

الإصابة بمتلازمة مارفان (Marfan syndrome).

تلف في عضلات القلب.

3) ارتجاع الصمام الميترالي

قد تنشأ حالة ارتجاع الصمام نتيجة الإصابة بإحدى العوامل التالية:

ارتفاع ضغط الدم وإهمال الحصول على العلاج اللازم.

مرض اعتلال عضلة القلب.

التهاب الشغاف.

أعراض وجود خلل بالصمام

هناك بعض الأعراض التي تظهر على المصاب بخلل في الصمام، على النحو التالي:

التعب والإرهاق.

الكحة.

ضيق النفس، وخاصة عند الاستلقاء أو ممارسة الرياضة.

شعور بألم أو ضيق في الصدر.

خفقان في القلب أو تسارع في نبض القلب.

دوخة ودوار.