الامارات | «قارب ماجان» يبحر اليوم في جلسة متحف زايد الوطني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف متحف زايد الوطني، بالتعاون مع مجالس أبوظبي، في مكتب شؤون المواطنين والمجتمع بديوان الرئاسة، اليوم، الجلسة الأولى من مُلتقى متحف زايد الوطني، تحت عنوان «دور متحف زايد الوطني في الحفاظ على التراث البحري: مشروع قارب ماجان»، بمجلس المنهل في أبوظبي.

وتندرج الجلسة ضمن برنامج ملتقى متحف زايد الوطني، الهادف إلى التواصل والتفاعل الدائم مع المجتمعات المحلية في أبوظبي، إذ ستقدم الجلسة رحلة فكرية من خلال عقد نقاشات مع ضيوف متحدثين حول قصة «مشروع قارب ماجان»، المستوحى من قوارب العصر البرونزي التي أبحرت في مياه الخليج العربي قديماً، ودوره في فهم تاريخ الملاحة البحرية القديمة وممارساتها في دولة الإمارات، كما تشكّل هذه المبادرة فرصة لمتحف زايد الوطني لتسليط الضوء على التراث الإماراتي الأصيل وتعزيز مكانته وجهة ثقافية وتاريخية تمثل المجتمع الإماراتي.

ويمثل «مشروع قارب ماجان» الذي سيُعرض في متحف زايد الوطني ثمرة لأولى الشراكات البحثية مع جامعة زايد وجامعة نيويورك أبوظبي، ويُعد إنجازاً بحثياً حول تقنيات بناء القوارب التقليدية وإعادة إحيائها، خصوصاً أن السفن والقوارب هي التي مكّنت سكان المنطقة الأوائل من توسيع علاقاتهم مع العالم من حولهم.

ويُشارك في الجلسة كل من مديرة إدارة أمناء المتحف وإدارة المقتنيات بالإنابة في متحف زايد الوطني، موزة مطر سيف، والباحثة في متحف زايد الوطني، عائشة المنصوري، والنوخذة مروان المرزوقي.

. 3 متحدثين يشاركون في الجلسة التي تُنظّم في مجلس المنهل.