الامارات | هالة بدري: «القوز للفنون» يثري المشهد في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، هالة بدري، أهمية الأعمال والتجارب الفنية التي يعرضها مهرجان القوز للفنون، مشيرة إلى أن نسخته الـ12 تشكل مساحة مُلهمة تعزز روح الابتكار لدى المبدعين، وتسهم في فتح الآفاق أمامهم.

وأشادت بدري - خلال زيارتها المهرجان، الذي استضافته «السركال أفنيو» على مدار يومين، بشراكة استراتيجية مع «دبي للثقافة» ومنطقة القوز الإبداعية - بما يقدمه من مبادرات ومعارض وفرص لأصحاب المواهب، وإسهاماته في تحفيزهم على المشاركة في دفع عجلة الحركة الثقافية في الإمارة، وتعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية فيها، وهو ما ينسجم مع محاور استراتيجيتها وأولوياتها القطاعية، ويدعم التزاماتها الهادفة إلى تهيئة بيئة إبداعية مستدامة قادرة على جذب المبدعين من شتى أنحاء العالم.

ملتقى المواهب

وضمت النسخة الـ12 من مهرجان القوز للفنون عدداً من الفعاليات الإبداعية، إضافة إلى سلسلة من التجارب الثقافية والأعمال التركيبية وورش العمل والفعاليات الفنية والترفيهية، وجاءت الزيارة في إطار دعم «دبي للثقافة» المبدعين وأصحاب المواهب في مختلف القطاعات الفنية والإبداعية، وهو ما يتناغم مع التزاماتها الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب.

وخلال زيارة هالة بدري - التي رافقها فيها كل من المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في «دبي للثقافة»، الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، ومديرة إدارة المشاريع والفعاليات في «دبي للثقافة»، خلود خوري، والمدير التنفيذي لـ«مبادرات السركال»، فيلما جوركوت، ومديرة «السركال أفنيو»، بسمة البتار - قامت مدير عام «دبي للثقافة» بجولة في أرجاء الحدث، اطلعت خلالها على مجموعة من الأعمال الفنية التركيبية والمعارض الفنية التي تميزت بأفكارها وتنوع أساليبها، ومن بينها التجربة الفنية الغامرة «أنيس: رقصة الغابة وطريق الإبداع النقي»، التي عرضت في ساحة كونكريت، وتجسد الحرية والسعادة، وكذلك العمل التركيبي «ذكريات نضرة» الذي يستلهم فيه عبدالله النيادي رمزية موزعات المياه في الثقافة الإماراتية وذاكرتها الجمعية.

تنوع لافت

كما زارت هالة بدري معرض «الوحدة»، الذي ينظمه معهد دبي للتصميم والابتكار في «مستودع 45»، ويستكشف المعرض من خلال أعماله أهمية تعزيز الروابط الإنسانية. كما يبرز تفرد هوية دبي، وما تتميز به من تنوع ثقافي.

كما اطلعت هالة بدري على تفاصيل تجربة «الغرفة المظلمة»، التي صممتها «فوجي فيلم» بالتعاون مع «غلف فوتو بلس» بهدف تمكين الجمهور من اكتشاف أصول التصوير الفوتوغرافي، والتعرف إلى أساسيات علم البصريات ومراقبة عملية صنع الصورة.

تجارب متفردة

يهدف مهرجان القوز للفنون، الذي اختتمت نسخته الـ12 أخيراً، إلى إتاحة الفرصة أمام كل فئات المجتمع لاستكشاف ثراء المشهد الفني المحلي، عبر معايشة مجموعة من التجارب الثقافية والبصرية المتفردة، إذ يتضمن برنامجه تشكيلة متنوعة من العروض الموسيقية الحية، والمعارض الفنية والأعمال التركيبية، والحوارات، وتجارب الاحتفاء بثقافة الطعام، وغيرها.

. المهرجان مساحة مُلهمة تعزّز روح الابتكار لدى المبدعين، وتسهم في فتح الآفاق أمامهم.