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الامارات | لوحة جماعية في حديقة أمّ الإمارات.. بأنامل عائلية

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | لوحة جماعية في حديقة أمّ الإمارات.. بأنامل عائلية 1/2
  • الامارات | لوحة جماعية في حديقة أمّ الإمارات.. بأنامل عائلية 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتضنت حديقة أمّ الإمارات فعالية جمعت عائلات للاحتفاء بالإبداع والتراث الثقافي، حيث استضاف المسرح المفتوح في الحديقة التجربة التي دعت الأطفال وأسرهم إلى رسم لوحة جماعية مستوحاة من أعمال الفنان العالمي أوسكار موريلو «هبة 1%: رسائل جماعية للأسلاف (2024)»، ومن خلال الفن وسرد الحكايات عبّرت العائلات عن تفرّدها، واحتفت بإرثها الثقافي المشترك بطريقة ممتعة وملهمة. يشار إلى أن حديقة أم الإمارات تقدم مزيجاً من الفعاليات التي تجمع بين الترفيه والتعلّم والتجارب الثقافية. ومع أجوائها الهادئة، ومعالمها الجذابة، والتزامها بتعزيز رفاهية المجتمع، تواصل الحديقة إلهام العائلات لقضاء أوقات مميزة مليئة بالإبداع والذكريات الجميلة مع أطفالهم.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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