الامارات | تجربة الأخوين رحباني في ضيافة مكتبة محمد بن راشد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظّم مكتبة محمد بن راشد، بعد غدٍ، أمسية حوارية موسيقية حول المسرح الغنائي الرحباني، بعنوان «المسرح الغنائي.. مسرح الرحابنة نموذجاً»، يليها حفل غنائي لكورال «شرقيات».

وتنطلق الأمسية مع الجلسة الحوارية، بمشاركة رئيس مسرح دبي الوطني، ياسر القرقاوي، والمؤلف والمنتج والملحن، مروان الرحباني، لاستعراض تجربة الأخوين رحباني الرائدة في المزج بين الموسيقى اللبنانية والشعر والأداء المسرحي، إلى جانب مناقشة أهمية المسرح الغنائي ودوره الثقافي، وسبل استمراره وتطويره لتلبية أذواق وتطلعات الأجيال الجديدة.

كما تناقش الجلسة مجموعة مختارة من الأعمال الشهيرة للأخوين رحباني مع فيروز، من بينها فيلم «بياع الخواتم»، ومسرحية «جسر القمر»، التي جمعت بين الدراما والموسيقى بأسلوب مبتكر يمزج بين الأصالة والتجديد، إضافة إلى تأثير هذه الأعمال في المشهد الثقافي العربي، وكيف شكلت هذه التجربة الفنية منعطفاً مهماً في تاريخ الفن العربي.

وتتضمن الأمسية أداء حيّاً لكورال «شرقيات» الذي يُقدّم نموذجاً للمسرح الغنائي مستوحى من أعمال الرحابنة، من خلال مجموعة من الأغاني والمقطوعات الفنية الشهيرة للأخوين رحباني مع فيروز، ليمنح الجمهور تجربة فنية راقية تعكس عمق وجمال الفن الشرقي.

. الأمسية ستتضمن أداء حيّاً لكورال «شرقيات»، الذي يُقدّم نموذجاً للمسرح الغنائي مستوحى من أعمال الرحابنة.