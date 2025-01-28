الامارات | حمزة نمرة يغني في «منطقة التأثير» بالشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظّم «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2025»، في دورته الثامنة، مجموعة من العروض الموسيقية، التي تجمع نخبة من الأسماء البارزة في الساحة الفنية.

وسيحيي الثنائي الكندي «موسيقى ترافل لوف»، والفنان المصري حمزة نمرة، والثنائي الكويتي «أبناء يوسف»، حفلات عدة خلال المهرجان، في الأول والثاني من فبراير المقبل، بمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.

وتأتي هذه العروض ضمن رؤية المهرجان، الذي ينظمه مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، في استحداث منصة مجتمعية مُلهمة، وتقديم تجربة فنية شاملة، تفتح أبوابها أمام الشباب والروّاد وأصحاب الأفكار المبتكرة.

وسيقدّم الثنائي الكندي عرضين موسيقيين في اليوم الافتتاحي، الأول بمنطقة التأثير والثاني بـ«منطقة الإبداع».

فيما سيقدّم الفنان المصري حمزة نمرة العرض الختامي للمهرجان، في الثاني من فبراير المقبل، بـ«منطقة التأثير».

وسيشارك في المهرجان الثنائي الكويتي «أبناء يوسف»، اللذان سيحييان حفلاً مساء اليوم الأول في «منطقة الإبداع».