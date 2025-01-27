الامارات | «تسلا» تطلق أيقونتها الكهربائية الجديدة.. وهذا سعرها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت شركة تسلا أيقونتها الكهربائية Model Y الجديدة، التي تنتمي إلى فئة SUV.

وأوضحت الشركة الأميركية أن سيارتها الكهربائية Model Y الجديدة، التي تأتي بطول 79ر4 أمتار، تخطف الأنظار إليها من خلال أشرطة الإضاءة العريضة أماماً وخلفاً، والتي تستلهمها من شقيقتها Cybertruck.

وأشارت «تسلا» إلى أنها حسنت الديناميكا الهوائية للجسم، وكذلك الإسبويلر الخلفي والعجلات، ما ساهم في زيادة كفاءة الاستهلاك؛ إذ انخفض معدل استهلاك الطاقة من 9ر16 إلى 3ر15 كيلووات ساعة/100 كيلومتر.

كما حصلت المقصورة الداخلية للسيارة على بعض التحسينات؛ إذ أعيد تصميم المقاعد الأمامية وتزويدها بتهوية، كما تم تحسين عزل الصوت. ومازالت المقصورة الداخلية تحتفظ بذراع إشارات تغيير الاتجاه الكلاسيكي، بينما جهز الجزء الخلفي من المقصورة بشاشة قياس 8 بوصات للتحكم في المناخ والترفيه، فضلاً عن إمكانية تعديل المقاعد الخلفية وطيها كهربائياً.

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة Model Y الجديدة في نسخة الدفع الرباعي Launch على سواعد محركين كهربائيين. وتتسارع السيارة من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 3ر4 ثانية، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 201 كلم/س. أما مدى السير الكهربائي فيصل إلى 568 كلم وفقا لمعيار WLTP. ويبدأ سعر السيارة من 61 ألفاً و630 دولاراً (نحو 226 ألف درهم).