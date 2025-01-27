الامارات | «إميليا بيريز» ضمن الأوفر حظاً لحصد «سيزار» الفرنسية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد النجاح الكبير في ترشيحات جوائز الأوسكار، أصبح فيلم «إميليا بيريز»، للمخرج جاك أوديار، من بين الأعمال الأوفر حظاً في الترشيحات المرتقبة لجوائز سيزار، التي من المتوقع أن تُعلن، بعد غد، في نهاية عام مزدهر للسينما الفرنسية.

ومن المقرر أن تكشف أكاديمية سيزار عن أسماء المرشحين في كل فئة من الفئات الـ24، قبل شهر من حفل توزيع جوائز سيزار في نسختها الـ50.

وتُعقد آمال كبيرة على جاك أوديار (72 عاماً)، وفيلمه الاستعراضي باللغة الإسبانية «إميليا بيريز»، إذ حطم الرقم القياسي لعمل غير ناطق باللغة الإنجليزية، بحصوله على 13 ترشيحاً لجوائز الأوسكار.

ويمكن لفيلم «لو كونت دو مونت كريستو»، الذي حقق نجاحاً جماهيرياً، أن يحصل على العديد من الترشيحات، بما في ذلك جائزة أفضل ممثل لبطله بيار نيني، وهو منذ سنوات أحد الممثلين المفضلين لدى المشاهدين الفرنسيين.

وعلى صعيد سينما الكتّاب، يتمتع فيلم «لو رومان دو جيم» بفرص كبيرة، وكذلك ممثله كريم ليكلو، تماماً مثل «بورغو»، وهو فيلم إثارة من كورسيكا، قد يحصل على ترشيح لحفصية هيرزي، أو فيلم «ميزيريكورد» لألان غيرودي، الحائز جائزة لويس دولوك.

ومن المقرر أن ينظم حفل توزيع جوائز سيزار الـ50 برئاسة الممثلة كاترين دونوف في 28 فبراير المقبل، على مسرح الأولمبيا في باريس.