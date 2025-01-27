الامارات | اليابان تفوز بكأس العالم للحلويات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بفضل تحفة فنية من الشوكولاتة فازت اليابان بكأس العالم للحلويات، أول من أمس، متقدمة على فرنسا وماليزيا، لتحتفظ تالياً بلقبها في نهاية يومين من المنافسة قرب مدينة ليون الفرنسية.

«إنه أمر لا يصدق!».. توصيف أطلقه الفريق الياباني أثناء صعوده إلى أعلى درجة من منصة التتويج، في رابع فوز للبلاد منذ عام 1989، تاريخ إطلاق المسابقة التي تقام تقليدياً في إطار المعرض الدولي للمطاعم والضيافة والطعام «سيرها»، وهو تجمّع سنوي كبير للمهنيين في القطاع.

وتنافس في هذه المباراة النهائية 18 فريقاً من حول العالم، وضمّ كلّ فريق صانع شوكولاتة وخبير سكريات وصانع مثلجات مخضرماً.