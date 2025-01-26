القاهرة - سمر حسين - صحة

تخطي المرأة سن الأربعين قد يكون جرس إنذار لها ولصحتها بوجه عام، ليس فقط لبدء العد التنازلي من الوصول لسن اليأس وانقطاع الطمث؛ ولكن هناك 7 تغييرات صحية تواجه المرأة بعد سن الأربعين، والتي عليها الانتباه لها ومتابعة الفحص الدوري والكشف المبكر للوقاية من الأمراض.

احذري هذه الأمراض

ولأن هناك عددا كبيرا من تغيرات صحية تواجه المرأة بعد سن الأربعين، كانت وزارة الصحة والسكان المصرية، كشفت عن ضرورة التوجه لوحدات الصحة التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية، للكشف عن الأمراض التي قد تواجه المرأة وذلك لعلاجها بالمجان.

وكشفت وزارة الصحة والسكان، عن تغييرات صحية تواجه المرأة بعد سن الأربعين، إذ تواجه المرأة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة كالضغط والسكر، والاعتلال الكلوي.

7 تغييرات صحية تواجه المرأة بعد سن الأربعين

وفي السطور التالية، يرصد «الوطن» 7 تغييرات صحية تواجه المرأة بعد سن الأربعين، وفقًا لوزارة الصحة المصرية، وموقع «تايمز أوف إنديا»:

- مرض السكري

يظهر مرض السكري عند الشباب أيضًا، لكن يظل خطر الإصابة بمرض السكري في زيادة لدى النساء بعد منتصف الأربعينيات، ما يسبب التعب والعطش الشديد وزيادة التبول وفقدان الوزن.

- هشاشة العظام

تقل كثافة العظام أثناء وبعد الأربعينيات بسبب تغير الهرمونات، لذا لابد من تناول الكالسيوم وفيتامين (د) حتى لا تتأثر صحة العظام.

- حصوات الكلى

حصوات الكلى على الرغم من كونه يمكن الإصابة بها في أي وقت، لكن يزداد فرص الإصابة، وحدة أعراضها، والتي تسبب الآلام الشديدة في الظهر، مع نزول الدم في البول، والحمى والقشعريرة، فضلًا عن لإحساس بالحرقان أثناء التبول.

- ارتفاع ضغط الدم

تزداد المضاعفات الخطيرة لمرض ارتفاع ضغط الدم بعد الأربعين، مثل النوبات القلبية أو قصور القلب أو الفشل الكلوي أو السكتة الدماغية.

- التهاب المفاصل

بسبب تأثر كثافة العظام المنخفضة يحدث التهاب المفاصل الذي يعاني منه معظم النساء في الأربعينيات من العمر، ما يصل إلى الألم والتصلب والتشوه في مناطق المفاصل.

- سلس البول

عدم القدرة على السيطرة على المثانة بسبب ضعف الأعصاب وثخانة العضلات، ما يصل إلى سلس البول أحد أهم المشكلات شيوعًا للسيدات بعد الأربعين، فلا يستطعن السيطرة على البول حتى أثناء السعال والعطس.

- السمنة

يتغير مؤشر كتلة الجسم مع تقدم العمر، فقد يزيد الوزن وتكون هرمونات ما قبل انقطاع الطمث عنيدة جدًا، إذ لا تسمح للجسم بفقدان الوزن.