5 عادات تسبب ارتجاع المريء.. احذر من شرب المياه في هذا التوقيت

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني عدد لا بأس به من المواطنون من مرض ارتجاع المريء، إذ يواجهون أعراضا مؤلمة واضطرابات في المعدة بشكل كبير، وعادة ما يكون مصاحبا بمجموعة من الأعراض، إذ تظهر أعراض المرض الخفيف مرتين في الأسبوع، والمعتدلة أكثر من مرتين أسبوعيا، والمرض الحاد تظهر أعراضه يوميا وتصل إلى اضطرابات في البلع، وانخفاض الوزن، والنزف، وفقر الدم، وفقا للموقع الطبي العالمي webmd.

أسباب ارتجاع المريء

يحدث ارتجاع المريء عندما يتدفق حمض المعدة إلى المريء، ففي البداية ترتخي العضلة العاصرة للمريء السفلية حول قاع المريء عند بلع الطعام، وذلك للسماح بتدفق الطعام والسائل إلى معدتك، ثم تنغلق العضلة العاصرة مرة أخرى، ولكن في حالة ارتخاء العضلة بشكل غير طبيعي أو ضعفها يمكن أن يتدفق حمض المعدة إلى المريء، ما يؤدي إلى تهيج بطانة المريء ويتسبب في التهابها.

5 عادات سيئة تسبب ارتجاع المريء

وكشف الدكتور رامي صلاح الدين، استشاري التغذية العلاجية، في تصريحات لـ«الوطن» عن عادات سيئة تسبب ارتجاع المريء، جاءت على النحو التالي:

١- تناول الطعام بشكل سريع.

٢- تناول الأطعمة قبل القيام بأي نشاط قوي أو التمارين الرياضية.

٣- تناول وجبات كبيرة حتى الامتلاء.

٤- السمنة وزيادة الوزن.

٥- تناول كمية سوائل كبيرة أثناء الوجبة، الماء مهم أثناء الوجبة ولكن باعتدال.

أعراض ارتجاع المريء

ألم في الصدر.

صعوبة في البلع.

ارتداد الطعام أو السوائل الحامضة.

شعور بوجود كتلة في حلقك.

- أعراض تظهر ليلًا

سعال مزمن.

التهاب الحنجرة.

الربو الجديد أو المتفاقم.

النوم المتقطع.

عوامل خطر ارتجاع المريء

السمنة.

فتق الحجاب الحاجز.

الحمل.

اضطرابات النسيج الضام، مثل: تصلب الجلد.

تأخر إفراغ المعدة.

التدخين.

تناول وجبات كبيرة أو الأكل في وقت متأخر من الليل.