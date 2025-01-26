فادي قطايا يتحدث لـ"الخليج 365" عن تطور أسلوب المكياج وأحدث اتجاهات 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 يناير 2025 10:23 صباحاً - فادي قطايا، خبير المكياج اللبناني البارز، عاد مؤخراً من حفل جوائز Joy Awards في الرياض، حيث رافق الفنانة نوال الكويتية والممثلتين رولا بقسماتي وإلسا زغيب في مكياج مميز يعكس جمالهن بأسلوب فني خاص. يتمتع فادي قطايا بأسلوب متطور ورؤية مبتكرة في المكياج، حيث يركز على التغطية الطبيعية واستخدام الألوان القوية والداكنة. ويؤمن بأن الخبرات والتقنيات الحديثة هي مفتاح النجاح في هذا المجال، مشدداً على أهمية الحفاظ على البصمة الشخصية لكل خبير.

كان لـ"الخليج 365" هذا اللقاء الخاص مع فادي قطايا، للوقوف عند تطور أسلوبه في المكياج وأبرز اتجاهات مكياج 2025.

عرفنا أنّك رافقت الفنانة نوال الكويتية والممثلتين اللبنانيتين رولا بقسماتي وإلسا زغيب في حفل Joy Awards 2025، أخبرنا عن مكياج نوال التي ترافقها منذ سنوات طويلة.

فعلاً رافقتها بمكياجي سنوات كثيرة، وهي من أوائل النجمات العربيات اللواتي تعاملت معهن، وفي مكياج حفل Joy Awards ركّزنا على البشرة البرونزية والألوان النيود والترابية مع تحديد للعيون والرموش، أما أحمر الشفاه فجاء أيضا باللون النيود البني مع قلم تحديد داكن.

مكياج نوال الكويتية من فادي قطايا - الصورة من مكتبه الإعلامي

ماذا عن رولا بقسماتي وإلسا زغيب، وهل هو تعاونك الأوّل معهما؟

بالفعل، وكلتاهما أحب جمالهما، والتجربة معهما أكثر من رائعة، في مكياج رولا كان الذهبي عنواناً لافتاً وتناسب تماماً مع لون بشرتها وعينيها وشعرها، فجاءت البشرة برونزية والبلاش خوخياً مع تحديد للعيون وأحمر الشفاه الأحمر، أما إلسا زغيب فكانت البشرة فاتحة والمكياج سموكي بطريقة غير محددة مع القليل من الغليتير، وأحمر شفاه بلون الزهري النيود.

مكياج إلسا زغيب من فادي قطايا - الصورة من المكتب الإعلامي للخبير

بعد هذه السنوات من العمل في مجال المكياج، كيف ترى تطور أسلوبك؟ وهل هناك تغييرات ملحوظة في طريقة تطبيق المكياج مقارنة بالبدايات؟

الخبرة التي تمنحها السنوات والتجارب التي لا حصر لها تعطينا دروساً يومية، مما يطوّر الأسلوب، شخصيا أجد أن تطور الأسلوب هو رهن الخبرات والجديد الذي يقدّم في عالم المكياج، وهذا بطبيعة الحال ينعكس تغييراً. ولكن الأهم هو الحفاظ على البصمة والهويّة.

ما هي أبرز اتجاهات المكياج التي تتوقع أن تسيطر في عام 2025؟ وهل هناك أي تقنيات جديدة تحرص على استخدامها في المكياج؟

يمكن القول إنّ كل ما هو طبيعي يسيطر على المكياج في العام الجديد، بدءاً من البشرة والتغطية الطبيعية بدلاً من أن تكون تغطية كاملة كما كانت في السنوات السابقة، والأمر ينطبق على الحواجب والرموش التي تظهر طبيعية ومن دون تحديد دقيق. إذا أردنا التحدث عن ألوان المكياج نرى التدرجات القوية والداكنة حاضرة على الساحة، أما فيما يتعلق بالشفاه فنجد اتجاهين متناقضين نوعاً ما، حيث تظهر الشفاه طبيعية جداً وزهرية وكأن لا لون فيها أو المحددة وذات الظلال الداكنة والقوية، ويمكن تلخيص ذلك أنّ صيحات المكياج هذا الموسم تمنح المرأة الإطلالة الجريئة والأنثوية في الوقت نفسه. وبطيبعة الحال نستخدم تقنيات تواكب هذه الصيحات.

ما هي أبرز المنتجات التي تستخدمها في مكياجك والتي تشعر أنها أحدثت فرقاً في أعمالك؟

لا شكّ أنّ التطور الذي شهده عالم الجمال والتكنولوجيا أدى دوراً كبيراً في تطوير كل الابتكارات، منحنا فرصة ذهبية في استعمال كل جديد وكل مبتكر، وشخصياً يمكنني الحديث عن مستحضرات مفضلّة لدي هذا الموسم مثل بودرة أساس TOTAL FINISH Foundation (REFILL) من Sensai و Super Radiance Resurfacing Facial من شارلوت تيلبوري و Huda Beauty Blush Filter Liquid Blush وكريم أساس Teint Idole من Lancôme الذي يتميز بتركيبة غنية بحمض الهيالورنيك الذي يمنح البشرة الترطيب الكافي إلى جانب التغطية؛ هذا النوع من كريم الأساس بدّل المعتقد السائد أنّ الفاونديشن هو من المستحضرات التي قد تؤذي البشرة، ونفى هذا الحكم المسبق تماماً.

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منْ هم أبرز الأشخاص أو المصادر التي تستلهم منها إبداعك في عالم المكياج؟ وهل هناك أساليب أو تقنيات مستوحاة من ثقافات معينة تفضل العمل بها؟

كل موقف في هذه الحياة يشكل مصدر إلهام لي، كل مشهد أراه، كل كلام أسمعه، كل صيحة مكياج، فخبير المكياج حاله كحال أي عاشق للفن، الذي لا يحصر نفسه بمصدر معيّن أو شخص محدد، بل كل ما يحيط به قد يكون مصدر وحي له.

خبير المكياج فادي قطايا - الصورة من المكتب الإعلامي للخبير

في رأيك، ما هي أكبر التحديات التي تواجه خبراء المكياج في الوقت الحالي، وكيف يمكن التغلب عليها؟

هو ليس تحديا لأنه لا يصح إلا الصحيح، ولكن لا شكّ أن موضة الفلاتر والفوتوشوب وغيرها من البرامج التي تعدل في الوجه بصورة كبيرة ولا منطقية جعلت بعض النساء يظنّن أنّه يمكنهن الحصول على هذه النتيجة بالمكياج، في حين أن الأمر مختلف تماماً، وما يشاهدنه هو بعيد كل البعد عن الحقيقة، وهو مزيف إلى حد كبير، مما يؤدي مع الوقت إلى الكثير من التأثيرات السلبية على صعيد الصحة النفسية للمرأة.

كيف تحقق التوازن بين العمل الاحترافي والحياة الشخصية؟ وهل تجد أن المكياج هو مجرد مهنة أم هو شغف حقيقي بالنسبة لك؟

المكياج حتماً شغف لا يخفت في يوم، هو بمثابة الأوكسيجين، لأنني أجد نفسي فيه، وأعبّر عما في داخلي من خلاله، والأمر لم يكن يوماً مجرد مهنة بالنسبة إليّ، وعن التوازن بين المهنة والحياة الشخصية، هو موجود ولو أنّ العمل يأخذني، غير أنّني حريص دوماً عليه.

السفر جزء مهم في حياتك المهنية، كيف أثر السفر على إلهامك في مجال المكياج؟ وهل تلاحظ أن هناك تأثيرات مختلفة من ثقافات البلدان التي زرتها على أسلوبك في المكياج؟

السفر يعزز كل مصادر الإلهام، ويجعل من أي شخص أكثر اطلاعاً على كل جديد، وثقافات البلاد المختلفة تؤدي دوراً رائداً في تعريفي على ألوان وصيحات جديدة.

في رأيك، ما هو أهم شيء يجب على خبير المكياج التركيز عليه ليحقق النجاح والاستمرارية في هذا المجال؟

النجاح والاستمرارية يتحققان مع الثقافة والسعي للتعرّف إلى كل جديد، ومعرفة أنّ الانسان يمضي حياته في التعلّم، ويجب ألا يصل للحظة يشعر فيها أنّه بلغ القمّة، إلى جانب كل ذلك لا بد من الإشارة إلى التواضع والثقة بالنفس.

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هل هناك أي نصائح تقدمها للمبتدئين في مجال المكياج حول كيفية تطوير مهاراتهم واكتساب الثقة في العمل؟

أنصحهم بالمتابعة وخلق هوية خاصة بهم، وعدم التقليد والمحاكاة، والسعي للتعلّم والمتابعة، وعدم الاتكال على الحظ، فالأقوياء يصنعون فرصهم في هذه الحياة.

ما هو المشروع الذي تشعر بالفخر الكبير لإتمامه؟ وكيف أثر ذلك على مسيرتك المهنية؟

كتاب فادي قطايا Papier de Poudre - الصورة من مكتبه الإعلامي

ما يشعرني بالفخر هو سعادة المرأة حين تنظر إلى مرآتها بعد وضعها المكياج، هذا الاكتفاء والفرح والمشاعر الإيجابية تأكيد أنّ عملي وصل إلى قلبها، إلى جانب ذلك، أحس بالفخر الكبير بكتاب Papier de Poudre الذي أخذ تحضيره أكثر من 7 سنوات، والذي استطاع أن يكون بالفعل مرجعاً حقيقياً لكل امرأة تهوى المكياج، ولكل حتى محترف في هذا العالم، وهذا بشهادة الخبراء، ولا شكّ أنّ الدورات التدريبية التي أقوم بها على مدار سنوات، هي من المشاريع المهمة بالنسبة إليّ، والتي تمنحني شعوراً بالاعتزاز، لأنّ المساهمة في تعليم الأجيال الجديدة، ومنحها الخبرة في المكياج والتجميل أمر أكثر من رائع.

هل هناك مشاريع مستقبلية في عالم المكياج تخطط لتنفيذها في الفترة القادمة؟ وما الذي يمكن للجمهور توقعه منك في المستقبل؟

أنا بصدد السفر إلى الدوحة في دورة تجميل في فندق JW Marriott Marquis بتاريخ 16 و17 و18 فبراير 2025، حيث سأكون على مدار ثلاثة أيام مع المشاركات لتزويدهن بأبرز أسرار المكياج والنصائح والخطوات العملية.