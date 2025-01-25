عدوانية وصعوبة تنفس.. علامات تكشف تعرض طفلك لصدمات نفسية

القاهرة - سمر حسين - صحة

تجذب الصحة النفسية كثير من الأشخاص، الذين يحاولون النجاة بأنفسهم وبمن حولهم من الوصول للمشكلات الصحية والمرضية التي تهدد سلامهم الشخصي، إثر الأزمات النفسية.

ورغم أن العديد من البالغين لديهم القدرة على التعبير عن غضبهم وصدماتهم النفسية، لكن تظل الأزمة لدى الأطفال الذين يعجزون عن التعبير عما يمرون به، وهنا يقع دور الآباء.

ففي أوقات التوتر والأزمات، يراقب الأطفال سلوكيات البالغين والآباء وعواطفهم، ليحصلوا على إشارات تدلهم على كيفية إدارة ما يمرون به، إذ يبدأ كل طفل برد فعل قد يحتاج لدعمك، وقد يتطلب دعم طبيب مختص.

ردود فعل شائعة بين الأطفال بسبب مثيرات التوتر

قد تستمر ردود فعل الأطفال إزاء مثيرات التوتر لفترة قصيرة، وإذا امتدت لفترات أطول، قد يحتاج الطفل إلى دعم متخصص، وطبيب نفسي على الفور، إذ تقول الدكتورة صفاء حمودة، استاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، لـ«الوطن»، أن الأعراض النفسية قد تتحول لمشكلات صحية وعضوية، حال عدم التعامل معها.

أعراض تدل على تعرض الطفل لصدمة

وإليكِ أبرز الأعراض التي تدل على تعرض الطفل للصدمات، وفقا للفئات العمرية، نقلا عن «يونيسيف».

الطفل من عمر يوم إلى 3 سنوات:

تغييرات في أنماط النوم والأكل

مستوى أعلى من سرعة الغضب

زيادة فرط النشاط

زيادة الخوف من الأشياء

زيادة في متطلبات الرعاية

زيادة في تواتر البكاء

من عمر 4–6 سنوات:

التشبّث بالراشدين

تغييرات في أنماط النوم والأكل

مستوى أعلى من سرعة الغضب

ضعف التركيز

يصبح الطفل أكثر خمولاً، أو العكس أكثر إفراطاً في النشاط

التوقف عن اللعب

التوقف عن الكلام

زيادة القلق أو الانشغال

من عمر 7–12 سنة:

الميل إلى الانعزال

الانشغال المتكرر بشأن الآخرين المتأثرين

تغييرات في أنماط النوم والأكل

زيادة الخوف

العدوانية المتكررة

نفاد الصبر

ضعف الذاكرة والتركيز

أعراض بدنية

التحدث المتكرر عن الحادثة المعنية

الشعور بالذنب أو إلقاء اللوم على الذات

من 13–17 سنة (المراهقون):

الحزن الشديد

إظهار انشغال مفرط بالآخرين

الشعور بالذنب أو الخزي

ازدياد تحدي السلطات

زيادة التصرفات التي تنطوي على أخطار

العدوانية

التدمير الذاتي

الشعور باليأس

متى يحتاج الطفل لطبيب نفسي؟

يحتاج الأطفال إلى دعم متخصصين إذا ظهرت عليهم العلامات التالية:

الانعزال

التزام الهدوء دون حركة

الاختباء

الخجل من الناس الآخرين

عدم الاستجابة إلى الآخرين

الامتناع عن الكلام

قلق شديد وبشكل مستمر

أعراض بدنية وشعور بالاعتلال.

الارتجاف

الصداع

فقدان الشهية

الآم عامة

العدوانية

محاولة إيذاء الآخرين

التشوّش

الارتباك

أمراض بدنية بسبب التوتر الصدمات

إعياء

ضيق الصدر

صعوبة التنفس

جفاف الفم

ضعف العضلات

مغص

دوخة

ارتجاف

صداع

آلام عامة

ردود فعل شديدة جداً إزاء الكرب بين الأطفال، إذا حدثت معظم الأوقات