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لو بتخاف من العمليات.. أطعمة لمواجهة آلام حصوات المرارة وآلامها الشديدة

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القاهرة - سمر حسين - صحة

علاج حصوات المرارة بدون جراحة

تهاجم العديد من الأشخاص آلاما بالغة، بسبب حصوات المرارة، المتمثلة في تكتلات صلبة، عادة ما تتكون داخل المرارة من مواد موجودة في الصفراء، وقد تكون بحجم حبة الرمل أو أكبر. 

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أسباب تكون حصوات المرارة 

زيادة الكوليسترول:  

تجمع كثير من الكوليسترول في الصفراء، قد يتسبب في تشكل نوع من الحصوات في المرارة.

 زيادة البيليروبين:

 مادة صفراء تنتج عن تفكك خلايا الدم الحمراء.

 عدم تفريغ المرارة بشكل صحيح:

 إذا لم تفراغ المرارة محتوياتها بانتظام، قد تتكون الحصوات.

أعراض حصوات المرارة

ويرصد «الوطن» أعراض حصوات المرارة، وفقا للموقع الطبي «webmd»:

 ألم شديد في الجزء العلوي الأيمن من البطن، قد ينتشر إلى الظهر أو الكتف الأيمن.

 غثيان وقيء

انتفاخ

حموضة المعدة

حمى وقشعريرة 

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أسباب تكون حصوات المرارة

 السمنة

 الحمل

 تغيرات هرمونية

 تناول بعض الأدوية

 التاريخ العائلي

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تشخيص حصوات المرارة

 فحوصات الدم: 

تستهدف قياس مستويات إنزيمات الكبد وغيرها من المواد.

الموجات فوق الصوتية:

لتكوين صورة مفصلة للمرارة والحصوات.

وقد يطلب فحوصات أخرى، مثل التصوير المقطعي المحوسب أو الرنين المغناطيسي.

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أطعمة تعالج حصوات المرارة 

قال الدكتور رامي صلاح الدين، استشاري التغذية العلاجية، لـ«الوطن»، إن هناك أطعمة تساهم في مواجهة حصوات المرارة وآلامها، ناصحا بالتالي:

1- الاهتمام بالبروتين النباتي. 

2- زيادة الألياف في النظام الغذائي. 

2- تقليل المنتجات كاملة الدسم في الأطعمة.  

4- زيادة مصادر فيتامين سي. 

5- الاهتمام بالمكسرات ومصادر أوميجا 3 على الأقل 3 مرات أسبوعيا. 

6- الاكتفاء بفنجان قهوة في اليوم. 

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نصائح للوقاية من حصوات المرارة

الحفاظ على وزن صحي. 

 اتباع نظام غذائي متوازن. 

 ممارسة بانتظام. 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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