مكياج وتسريحات شعر نانسي عجرم أنوثة طاغية ولمسات جمالية راقية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 يناير 2025 01:19 مساءً - لطالما شكّلت النجمة نانسي عجرم أيقونةً للجمال الناعم والإطلالات الراقية؛ إذ استطاعت عبْر السنين أن تحافظ على أسلوبٍ جماليّ يليق بشخصيتها الرقيقة والمفعمة بالأنوثة. كما رسمت لنفسها خطاً جمالياً خاصاً بها، واتبعت أسلوباً متجدداً يجمع بين البساطة والأناقة، سواء في مكياجها أو تسريحات شعرها؛ مما جعلها مصدرَ إلهام للكثير من النساء من مختلف الأعمار. فإطلالات نانسي عجرم عنوانٌ للرقيّ والبساطة، ونموذجٌ للجمال الطبيعي المتجدد.

وسواء أكنتِ تبحثين عن مكياج ناعم أو تسريحة شعر أنيقة، يمكنكِ استلهام أسلوبها لتتألقي بإطلالة أنثوية ساحرة تناسب كلّ المناسبات.

ومن «الخليج 365» نستعرض أبرز خطوط مكياج وتسريحات شعر نانسي عجرم، وكيف يمكنكِ اعتمادها بأسلوب عصري يناسب مختلف المناسبات.

مكياج نانسي عجرم: نعومة ورُقيّ بتوقيع خاص



البشرة المتوهّجة والطبيعية

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تُعرف نانسي عجرم ببشرتها النقية والمشرقة؛ حيث تعتمد غالباً على مكياج يمنحها مظهراً طبيعياً ونضراً، تبدأ إطلالتها ببشرة موحَّدة خالية من العيوب؛ مستخدمة كريم أساس خفيفاً بتركيبة مرطّبة تعزز من تألُّقها الطبيعي. وتُكمل هذا اللوك بلمسة خفيفة من الهايلايتر على عظام الوجنتين وجسر الأنف؛ لإضافة لمسة من الإشراق من دون المبالغة.

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مكياج العيون الناعم بتدرُّجات ترابية

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تعتمد نانسي غالباً على مكياج عيون هادئ بألوان ترابية دافئة، مثل: البيج والبني والذهبي؛ مما يعزز من سحر عينيها. يتم تطبيق الظلال الناعمة بطريقة متدرّجة، مع استخدام الآيلاينر الرفيع لإبراز شكل العين من دون مبالغة؛ بحيث يحافظ على نعومة إطلالتها وملامحها الطفولية. كما تُكمل إطلالتها برموش طويلة وكثيفة، تمنح عينيها بُعداً جذاباً، من دون الحاجة إلى مكياج ثقيل.

أحمر الشفاه بدرجات ألوان خافتة

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الشفاه الناعمة والطبيعية هي السمة الأبرز في مكياج نانسي عجرم؛ حيث تميل إلى اختيار درجات الألوان الخافتة، في مقدّمها: الوردي الفاتح والبني الفاتح والنيود بدرجاته المختلفة التي تعكس أسلوبها الأنثوي الناعم. وأحياناً، تعتمد نانسي عجرم أحمر الشفاه الأحمر الكلاسيكي في المناسبات الخاصة، ولكنها تختاره بدرجاته الدافئة التي تناسب لون بشرتها، وستايلها الناعم.

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تسريحات شعر نانسي عجرم: أنوثة عفوية بلمسات أنيقة

تسريحة الشعر الويفي المنسدل

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إن تسريحة الشعر الويفي المنسدل بشكل طبيعي، هي من أكثر تسريحات الشعر التي تُميّز نانسي عجرم؛ حيث تمنحها مظهراً أنثوياً جذاباً ومريحاً في الوقت ذاته. تتنوّع هذه التسريحة بين التموّجات الناعمة والعريضة؛ مما يجعلها مناسبة للإطلالات اليومية أو السهرات الراقية.

تسريحة ذيل الحصان العالية لإطلالة أنثوية شبابية

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تعتمد نانسي عجرم في العديد من إطلالاتها على تسريحة ذيل الحصان العالية، بأسلوب كلاسيكي وأنيق، وغالباً ما تعتمدها مع الفَرق الوسطي والغُرة المنسدلة على جانبي الوجه، مع بعض التموّجات الناعمة في الأطراف؛ مما يمنح إطلالتها لمسة حيوية شبابية. هذه التسريحة المستوحاة من نانسي عجرم، تناسب مختلف المناسبات وتلائم مختلف أطوال الشعر.

تسريحة الكعكة العفوية لإطلالة راقية

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في المناسبات الرسمية، غالباً ما تعتمد نانسي عجرم تسريحة الكعكة العفوية أو المنخفضة، مع خصلات جانبية منسدلة تمنحها لمسة رقيقة وأنيقة. هذه التسريحة تُضفي على ملامحها مزيداً من الجاذبية والأنوثة. ولا تميل نانسي عجرم إطلاقاً إلى تسريحة الكعكة المشدودة جداً؛ بل إلى تسريحة الكعكة الفوضوية الناعمة التي تحافظ فيها على أسلوبها الجمالي الشبابي ذي اللمسات التي تجمع الرقيّ والبساطة.

غرة الشعر للمسة مميزة

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سواء أكان شعرها منسدلاً أو مرفوعاً، تحرص نانسي عجرم دائماً على إضافة لمسة مميزة على إطلالاتها عموماً وتسريحة شعرها بشكل خاص، من خلال الغرة الجانبية الناعمة، أو النصفية المموّجة المنسدلة على جانبي الوجه، والتي تُبرز ملامح وجهها بأسلوب طبيعي وبعيد عن التكلُّف.

نصائح جمالية لتتألقي بأسلوب نانسي عجرم

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