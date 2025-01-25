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هل دواء السكري يسبب النقرس؟.. احذر هذا الأمر

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القاهرة - سمر حسين - صحة

دواء السكري والنقرس

قد يصاب العديد وخاصة ممن يعاني من زيادة الوزن الناتجة عن كثيرة تناول اللحوم الحمراء بشراهة بمضر النقرس، وهو أحد أنواع التهاب المفاصل  الذي يؤثر على أحد مفاصل الجسم، المسبب بشكل كبير في الشعور بالألم،  وعلى الرغم من إن النقرس واحد من التهابات المفاصل، لكنه يرتبط بمرض السكر الذي ترتفع مستويات الجلوكوز في الدم، فكل مرض منهما ظروفه الخاصة، إلا إن هناك علاقة بين  دواء السكري والنقرس.

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ما العلاقة بين السكري والسك؟

وقبل معرفة العلاقة بين استخدام دواء السكري والنقرس، كانت دراسة نشرت في مجلة Annals of the Rheumatic Diseases أوضحت العلاقة بين مرضى النقرس والسكر، مشيرًا إلا إن الإصابة بمرض النقرس يرتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري، وخاصة خاصة عند النساء.

وأوضحت نتائج الدراسة، إن النقرس والسكري يشتركان في عوامل خطر مشتركة على رأسها السمنة، لذا فالأشخاص المصابون بداء السكري أكثر عرضة للإصابة بالنقرس وذلك نتيجة العوامل المرتبطة بمرض السكري، مثل مقاومة الأنسولين وارتفاع مستويات حمض البوليك في الدم.

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ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن مقاومة الأنسولين، لمرض السكري من النوع 2، تؤدي بدورها إلى ارتفاع مستويات الأنسولين المنتشرة في مجرى الدم، ما يقلل من إفراز حمض البوليك عن طريق الكلى، وبالتبعية يساعد على فرط حمض يوريك الدم وهو السبب الرئيسي لمرض النقرس.

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دواء السكري والنقرس

هل دواء السكري يؤدي إلى الإصابة بالنقرس؟، سؤال أجاب عنه الدكتور تامر سليم، دكتور السكر والغدد الصماء، الذي أوضح، لـ «الوطن» إنه في حالة عدم ضبط مستويات السكر في الدم، وعدم القدرة في التحكم في السكر رغم العلاج، قد يؤدي في النهاية إلى الإصابة بمرض النقرس. 

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كيفية الوقاية من النقرس والسكري

-اتباع نظام غذائي صحي.

-اتباع نظام غذائي متوازن منخفض في البيورينات والسكريات.

- ممارسة التمارين بانتظام.

-إنقاص الوزن.

-مراقبة مستويات السكر في الدم.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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