مشروب طبيعي للتخلص من احتباس الماء في الجسم.. اعرفي طريقة تحضيره

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني العديد من الأشخاص من زيادة الوزن بسبب احتباس الماء في الجسم، فلم يتوقف الأمر على تراكم الدهون فقط، بل احتباس السوائل، إذ عادة ما يحدث بسبب اكتساب العديد من النساء بعض الكيلوجرامات قبل الدورة الشهرية، أو مع تناول حبوب منع الحمل، وقلة تناول المياه، والاعتماد على النظام الغذائي الغني بالملح والكربوهيدرات، وقلة النوم، بالاضافة لبعض الأدوية، ما يؤدي إلى احتباس الماء في الجسم.

ويبحث العديد عن طرق ونصائح طبية ومضمونة للتخلص من احتباس الماء في الجسم.

مشروب طبيعي للتخلص من احتباس الماء في الجسم

ونصح الدكتور رامي صلاح الدين، استشاري التغذية العلاجية، بتناول مشروب البقدونس المغلي، الغني بخصائص مدرة للبول والتي تساعد في توفير الراحة من الانتفاخ والتخلص من احتباس الماء في الجسم.

ووفقًا لما ذكرته وزارة الزراعة الأمريكية فإن البقدونس الطازج، غني بفيتامين C والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والصوديوم، كما أنه مصدر جيد لفيتامين A و K و E ، والثيامين والريبوفلافين والنياسين وفيتامين B6 والفولات والحديد والزنك.

كما أنه مصدر جيد جدًا للمركبات المتطايرة مثل الميريستين والليمونين والأوجينول وألفا ثوجين أوراقها تحتوي على الطاقة والكربوهيدرات والدهون والبروتين.

طريقة تحضير البقدونس المغلي لعلاج احتباس الماء في الجسم

وتأتي خطوات تحضير البقدونس المغلي، وفقًا للموقع الطبي webmd:

2 كوب بقدونس مفروم.

3 ملاعق طعام من عصير الليمون.

1 الكرفس.

¼ ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل.

2 كوب من الماء.

توضع المكونات جميعها مع الماء، وتُترك تغلي لمدة 10 دقائق.

يتم حفظ مغلي البقدونس في الثلاجة، ويمكن تناوله كعصير مع التحلية بالعسل، أو إضافته للأطعمة المختلفة.

نصائح للتخلص من احتباس الماء في الجسم

وقدّم استشاري التغذية العلاجية، لـ «الوطن» نصائح ضرورية للتخلص من احتباس الماء في الجسم، على النحو التالي:

تناول كميات كافية من المياه بانتظام.

التقليل من تناول الكاربوهيدرات وخاصة النشويات في نظامك الغذائي.

التقليل من الصوديوم «ملح طعام» في الأطعمة.

تناول أكلات غنية بالبوتاسيوم، مثل الموز والبطاطا والمكسرات.

تناول فنجان قهوة.

ممارسة الرياضة بانتظام.