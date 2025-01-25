الامارات | هزة أرضية بقوة 4.5 درجة تضرب شمال إيران

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضربت هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، أمس، مدينة "قاسم آباد" شمال شرق إيران، دون أنباء عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية.

وأفاد المركز الوطني الإيراني لرصد الزلازل، في بيان، بأن الهزة وقعت على عمق 16 كيلومترا تحت سطح الأرض، لافتا إلى أن مركزها كان قريبا من مدينة "قاسم آباد".

وذكرت مصادر محلية، أنه تم إرسال فرق المسح والإغاثة إلى المنطقة، دون تسجيل أية خسائر.