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الامارات | "الله يتمم على خير".. الملكة رانيا تعلن حمل ابنتها إيمان بصورة

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | "الله يتمم على خير".. الملكة رانيا تعلن حمل ابنتها إيمان بصورة 1/2
  • الامارات | "الله يتمم على خير".. الملكة رانيا تعلن حمل ابنتها إيمان بصورة 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  أعلنت الملكة رانيا العبدالله، زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عن حمل الأميرة إيمان من خلال منشور عبر حسابها في أنستغرام.

 ونشرت الملكة رانيا صورة للأميرة إيمان وزوجها جميل ألكساندر ترميوتس، كتبت عليها: "الاثنين غاليين على قلبي بس الي جاي أغلى.. الله يتمم على خير".

وظهرت الأميرة إيمان في الصورة أثناء وقوفها أمام زوجها على شاطئ البحر عند غروب الشمس.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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