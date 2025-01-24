الامارات | فوائدها ومكوناتها.. 4 عصائر تساعد على حرق دهون البطن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف موقع «إنديا تايمز» وفقا لخبراء عن أربعة عصائر تساعد على حرق دهون البطن، وهي

عصير السبانخ والخيار، ومكوناته هي كوبا من السبانخ الطازجة، ونصف خيارة، وعصير نصف ليمونة، وكوبا من الماء. وفوائد هذا العصير تكمن في أن السبانخ منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف، بينما يساعد الخيار على ترطيب الجسم وتقليل الانتفاخ

وأضاف الخبراء أن العصير الثاني هو عصير الكرفس والتفاح الأخضر، ومكوناته من عودين من الكرفس، وتفاحة خضراء واحدة، وقطعة صغيرة من الزنجبيل، وكوبا من الماء.

وفوائده أن الكرفس غني بمضادات الأكسدة ويساعد على تحسين الهضم، بينما يحتوي التفاح الأخضر على ألياف تعزز الشعور بالشبع.

والعصير الثالث حسب الخبراء هوعصير البقدونس والليمون، ويتكون من حفنة من البقدونس، وعصير ليمونة كاملة، ونصف خيارة، وكوب ماء.

والفوائد أن البقدونس مدر طبيعي للبول ويساعد على التخلص من السموم، بينما يعزز الليمون عملية حرق الدهون.

أما العصير الرابع فهو عصير الأفوكادو والسبانخ، ومكوناته نصف أفوكادو، وكوبا من السبانخ، وملعقة صغيرة من بذور الشيا، وكوبا من الماء.

وفوائده تتمثل في أن الأفوكادو غني بالدهون الصحية التي تعزز الشبع، وبذور الشيا تسرع عملية التمثيل الغذائي.